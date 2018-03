La Albuera vuelve a amanecer nevada Aspecto que presentaba el Municipal de La Albuera en la mañana de este sábado. / Q. Y. El partido que enfrentará mañana a la Segoviana con el Coruxo no corre excesivo peligro debido a la mejora de las condiciones meteorológicas QUIQUE YUSTE Segovia Sábado, 17 marzo 2018, 13:26

Una vez más, y ya van unas cuentas en lo que llevamos de invierno, el Estadio Municipal de La Albuera ha vuelto a amanecer cubierto por un manto de nieve a escasas horas de que la Gimnástica Segoviana protagonice un duelo directo por la salvación con el Coruxo. El equipo dirigido por Abraham García, que tenía previsto entrenarse en la mañana de este sábado, se ha visto obligado a suspender la sesión debido a las malas condiciones del terreno de juego.

No obstante, el club segoviano confía en no tener que suspender el partido frente al conjunto gallego, como sí tuvo que hacer en enero frente al Atlético de Madrid B y en febrero frente al Toledo. La mejora prevista en las próximas horas de las condiciones meteorológicas hace pensar a la entidad azulgrana en que no habrá problemas para disputar el choque. Precisamente, horas antes de jugarse el encuentro aplazado frente al Toledo, el campo de La Albuera presentaba un aspecto similar al de esta mañana, pero la lluvia posterior eliminó la nieve del terreno de juego.

Otra cosa es la situación en la que estará el césped una vez desaparezca la nieve. La plantilla azulgrana había evitado entrenar en La Albuera durante toda la semana para no castigar un terreno de juego lastrado por las nevadas, las heladas y las abundantes precipitaciones de las últimas semanas. Así, se espera que el domingo por la tarde frente al Coruxo el césped esté blando y pesado, con más barro si cabe que en el encuentro de hace dos semanas frente al Real Madrid Castilla.

Suspendido los partidos de El Espinar y del Unami

Por otra parte, la nieve sí que ha obligado a suspender la jornada de fútbol en la provincia de Segovia durante la mañana de este sábado. Entre los principales afectados se encuentra la UD El Espinar San Rafael, que debía enfrentarse esta tarde al Briviesca. Sin embargo, el manto de nieve ha obligado a suspender el sexto partido de la temporada para los espinariegos. Tampoco se podrá celebrar el choque entre el Colegios Diocesanos y el Unami que debía tener lugar esta tarde en Ávila.