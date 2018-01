Abraham ya sabe quién será el nuevo delantero de la Segoviana Abraham, durante el calentamiento del partido ante el Alcorcón B en La Albuera. / Antonio Tanarro El técnico apuesta por un buen arranque de año que compense las cinco derrotas en los seis primeros partidos LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 5 enero 2018, 11:46

Abraham arrancó este jueves su primera rueda de prensa de 2018 felicitando el año a toda la comunidad gimnástica y la terminó esquivando una batería de preguntas sobre el nueve que tiene perfilado el club en el mercado.

–¿Vamos a tener delantero?

–Sí

–¿Le ha entrenado?

– No

– ¿Sabe quién es?

–Sí

–¿Experiencia en Segunda B?

–Sí. Hombre, es joven. Lo corto aquí que si no me pilláis.

Abraham recordó que en la última convocatoria solo contaba con 12 jugadores del primer equipo y se definió como el entrenador «con más suerte del mundo» por poder elegir a todos para la visita el domingo del Atlético de Madrid B. El técnico se mostró orgulloso por el factor humano del vestuario de cara a unas jornadas claves. «En eso basamos nuestra idea de todo, incluso nuestra filosofía de vida. Hay gente que me empuja a dar el máximo. Yo también tengo mis momentos y cuando entras ahí y ves cómo se las gasta el de al lado, te pones a tono».

El técnico ve a la plantilla «con las pilas cargadas» para recuperar los puntos que se perdieron en el tramo inicial de competición: solo uno de los primeros 18. Sin la distracción de la Copa, el técnico espera que los puntos de más que puedan llegar en comparación con la primera vuelta sean claves a la hora de asegurar la permanencia. «Estoy seguro de que lograremos más puntos que en la primera vuelta. Lo más importante es que ya sabemos cómo es la categoría. Aunque muchos habíamos estado, se nos había olvidado la carta de presentación. A la primera que te relajas, te hincan el diente».

Abraham apuntó que hay muchas cosas por mejorar pero se mostró confiado en la plantilla. «Los jugadores ya hicieron su examen de conciencia, yo también. Queremos encontrar la solvencia de los partidos que no perdimos y la frescura de las primeras jornadas, incluida la Copa, que al equipo daba gusto verlo». El técnico agradeció a un «fichaje» como Álex por «todo lo que nos ha dado estando fuera».

El defensa quiere aprovechar el tiempo perdido tras una ausencia de casi dos años: «Me he cansado de comer pipas y de morderme las uñas». El ecuatoriano aprecia la rutina del vestuario, desde el mero hecho de cambiarse a dar «ese par de carreras» que añoraba. No se molestará si no entra en la convocatoria del domingo, pero está listo para pelear. «Hay mucho nivel y la gente está deseando competir. Si no me mete Abraham en la lista es porque tengo que apretar mucho más». Abraham se alegró: «No hay cosa mejor que tener dos para elegir. Yo seguramente me equivocaré, pero el otro se va a poner a apretar»