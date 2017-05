Serrano pide a los jugadores del Deportivo Palencia más tiempo para cobrar sus nóminas

El futuro del Deportivo Palencia sigue en el aire. A pesar de que el presidente, Javier Rodríguez, y el gestor económico, Francisco Serrano, afirmaron la pasada semana que este martes, ayer, darían una respuesta sobre la continuidad de Serrano en el club , no hay decisión tomada. «Yo les he dicho a los jugadores que la continuidad depende de si encuentro quien financie el proyecto, porque hay que conseguir financiarlo», reconoció ayer Serrano. «Ahora mismo hay deudas y una serie de cantidades de dinero que se pueden obtener, pero todo está en el aire», añade.

«No sé cuántas denuncias tendré de los futbolistas ni el dinero que habrá que poner»

La plantilla del Deportivo Palencia, una vez concluida la temporada y consumado el descenso, se reunió ayer con Serrano y Rodríguez para reclamar las nóminas pendientes. A los jugadores se les adeuda el salario de varios meses, a algunos incluso desde mediados de febrero. «He quedado con ellos en que me den un poco de tiempo y que el día 24 les digo si se les paga, cómo se les paga y cuándo se les paga. Hasta el 26 tienen tiempo para poner la denuncia a la AFE, que yo no les quiero privar de eso», afirma.

Medida cautelar

«Estamos a la espera de que se resuelva la medida cautelar, que la di en noviembre e imperativamente obliga a tener una caución y el juicio fue hace más de un mes, y el juez tendrá que decir que si seguimos con la medida cautelar y si nos tienen que pagar», argumenta. «También les he dicho a los jugadores que vamos a la SAD, el 9 de junio, pero no depende solo de eso, porque tienen que pasar siete u ocho meses hasta que sea efectiva, eso ya sería un paso importante», añade.

«No puedo decir más porque no sé cuántas denuncias voy a tener de los futbolistas, ni cuánto dinero habrá que poner. Hace falta contar con un capital alto para ver lo que pasa este año y al año siguiente. Desde luego, si no se les paga a los futbolistas, el equipo baja a Tercera División y de ahí a Preferente. Pero es que en Preferente compites, no te gastas un duro, pero que no se piensen que esto se va a morir, aún hay muchas cuentas pendientes», concluye Serrano, que eludió hace comentarios sobre el proceso judicial que el club ha iniciado contra Carlos Crespo por presunta apropiación indebida -el exvicepresidente del Deportivo declaró como imputado el pasado lunes, a la espera de que la jueza que instruye el caso decida si abre o no juicio al respecto-.