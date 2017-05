Derrota en la última cita de la Liga para el Guijuelo

Con la permanencia en el bolsillo y una vez perdidas todas las opciones de entrar en los puestos de la Copa del Rey, el Guijuelo se despidió de la competición cayendo derrotando (1-3) ante un buen Celta B, que estaba obligado a ganar si quería acabar primero, siempre que tropezaran la Cultural y el Racing de Santander, circunstancia que no se produjo y por tanto los celtiñas hicieron lo que tenían que hacer pero no les sirvió para nada. Los de Jordi Fabregat que no hicieron una buena primera mitad, estuvieron mejor en la segunda y el partido acabó con la sensación de que mereció más o dicho de otra manera, con un buen sabor de boca entre los aficionados, que esta temporada han sufrido más de lo que deberían.

El partido comenzó como se esperaba, con el Guijuelo dejándose mecer por el rival que venía a por todas, como no podía ser de otra manera, ya que en ese momento el liderato estaba en juego. Sin apenas tiempo para reaccionar el Celta B dominaba, presionaba y robaba con mucha facilidad. Además se asomaba muy a menudo por el área de Kike Royo con peligro. Así en el minuto 3 Juan Hernández ponía el balón en el segundo palo donde Borja Iglesias, solo y en boca de gol envió la pelota por encima del larguero, en un error impropio de este jugador, que ya avisaba de las intenciones de los celtiñas. Con los visitantes volcados y muy activos en ataque, en el minuto 13 Ayala llega tarde a cerrar un balón en profundidad, que buscaba Borja Fernández, para cometer un penalti muy evidente. El lanzamiento corre por cuenta de Borja Iglesias que marcó así el primero. El partido se le estaba cruzando al Guijuelo que apenas inquietaba al filial vigués, en toda la primera mitad, destacan tres acciones: una cabalgada de Raúl Ruiz por la derecha que acaba con un centro chut que se va al lateral de la red, un remate mordido de Ayala que detiene en dos tiempo Néstor y un disparo desde la frontal de Carmona que no encontró portería. Todo lo demás lo aportaron los visitantes, que sumaron un buen número de llegadas obligando a Kike Royo intervenir en varias ocasiones. En todo momento el Celta B dominó el juego y el partido y el gol se venía llegar, pero finalmente no apareció hasta el minuto 43, con una apertura a la derecha, donde había caído Borja Iglesias, que esperó el momento justo para poner un pase raso que Borja Fernández deja pasar por debajo de sus piernas habilitando a Hicham que sin oposición marcó el segundo. La primera parte acabó con susto, un robo en la presión alta de Hicham que se planta ante Kike Royo, pero no marca porque el portero del Guijuelo se gana la partida en el uno contra uno.

En la segunda parte el Guijuelo salió con un poco más de intensidad y ya en el minuto 47 encontró una buena llegada de Aspas por la izquierda que centra, el balón se va cerrando y a punto esta de encontrar portería. En el minuto 49 es Pino quien busca un balón largo, Roger mide mal y acaba derribándole cuando encaraba la puerta, el colegiado expulsó al defensa y dejó al Celta B con uno menos a falta de 41 minutos para el final. A partir de ahí el Guijuelo fue ganando terreno, poco a poco se apoderó del juego, del terreno y de las ocasiones, pero no fue capaz de encontrarse con el gol porque Néstor, el portero gallego, que acabó realizando un buen número de paradas y varios paradones que salvaron a los suyos del gol, sobre todo de Pino que estuvo muy activo, pero sin fortuna en las cinco o seis ocasiones que acabó sumando. Tras el buen inicio del Guijuelo y con la expulsión de Roger, llegó el ‘momento caos’ protagonizado por el colegiado, que primero amonestó a Kevin, al que tras la amarilla el mostró la roja, para seguidamente rectificar y permitir que el jugador continuara en el terreno de juego, después protagonizó varias acciones que enfadaron a todos, para remate se inventó un penalti de Raúl Ruiz en un salto en el área pequeña con Juan Hernández en que nadie reclamó nada, pero ahí el colegiado señaló falta a favor de los gallegos. Borja Iglesias volvió a lanzar la pena máximas y volvió a marcar.

El gol final local

Cero a tres, minuto 55 y el desde ese momento el Guijuelo se lanzó a buscar un mejor resultado, mientras que el Celta B se limitó a ordenarse y a defender la renta con un Néstor muy acertado, salvando los muebles, excepto en el disparo de Luque desde la frontal, que en el minuto 61 ponía el 1 a 3 en el marcador. Así acabó el partido, a pesar de las numerosas ocasiones para los locales, que se despidieron mereciendo más y dejando un buen sabor de boca entre los suyos. Con este marcador el Guijuelo despidió la Liga con 47 puntos y en el puesto 12 de la clasificación general.