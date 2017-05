El Guijuelo despide la Liga en el Municipal ante el filial del Celta

. El Guijuelo se ha ganado por méritos propios llegar a las últimas jornadas con el objetivo cumplido y con la tranquilidad que esto concede. La recta final de la competición con siete partidos ganados, uno empatado y otro perdido ha posibilitado que las cuentas de los guijuelenses salgan y les hayan dejado fuera de cualquier tipo de problemas. Si a esto se le suma la derrota del pasado fin de semana en Palencia, ésta le colocó en tierra de nadie, en esa zona en la que los equipos ya no tienen más posibilidad que seguir sumando para incrementar el número de puntos en el casillero y así tratar de subir algún puesto en la clasificación. Así los de Fabregat si ganan y empatan o pierden Tudelano, Lealtad y Osasuna B podría colocarse octavo en la tabla. Ahora mismo es decimoprimero. Por su parte el Celta B está obligado a ganar si quiere volver al liderato, pero con eso no le bastaría, ya que además de la victoria de los celtiñas tendría que darse un doble tropezón, el de la Cultural y el del Racing de Santander. Los gallegos acabarían primeros si ganan y no lo hacen ni leoneses y ni cántabros.

Para este partido el Guijuelo contará con todos los jugadores disponibles y en el once, en el que no se espera ningún tipo de movimiento extra, es probable que estén todos aquellos que han sido los principales artífices de la salvación del equipo. De este modo los guijuelenses tendrán la oportunidad de despedirse de su afición, en algunos casos por este año y en mucho otros definitivamente. Aquí hay que recordar que por el momento sólo tienen contrato para la próxima temporada: Pino, Dimas, Granell y Carles Marc. Por cierto este último partido de la Liga podría ser el del debut del único jugador que no ha jugado aún ni un minuto esta temporada con el conjunto guijuelense, el lesionado de larga duración, que ya fue convocado el pasado domingo, Ayub, podría tener sus primeros minutos con el Guijuelo.

En el Celta B la única baja prevista es la de Allende que se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas.

Resultados favorables

En cuanto al histórico, estos dos rivales se han enfrentado en 5 ocasiones en el Municipal y lo máximo que consiguieron los gallegos fue un empate a cero en su primera visita en enero de 2009, en el resto de las ocasiones ganó el Guijuelo. Es más, en los cinco partidos el filial celtiña solo pudo marcar 2 goles, mientras que el Guiijuelo hizo 9 tantos.

El colegiado del encuentro será el extremeño José Manuel Fernández Fernández que con esta lleva tres temporadas en la categoría. En ese tiempo ha dirigido en el Municipal un partido de Copa, el que ganó el Hospitalet y dos de Liga en los que el ganó el Guijuelo, uno al Coruxo por 3 a 1 y otro por 2 a 0, curiosamente, al Celta B. La media de tarjetas es de 4,5 por partido. En cuanto a la clasificación Fernández Fernández en las dos temporadas en Segunda B acabó en el puesto 62 y 90 del ranking arbitral. En los 36 partidos que ha dirigido en 7 ocasiones acabaron en empate, 9 partidos se cerraron con victoria visitante y en 19 encuentros ganó el conjunto local.