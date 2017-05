El Guijuelo despide la Liga sin agobios y con los deberes hechos

El final de la Liga está a la vuelta de la esquina y como toda conclusión permite atisbar los primeros apuntes de lo que ha sido, de lo que está siendo y de lo que será, en este caso, en relación con el devenir del club deportivo Guijuelo o dicho de otra manera sobre el pasado, presente y futuro del club y del equipo que le ha venido representando esta campaña.

Respecto del análisis de lo que fue, es decir de la temporada que ahora acaba, éste requiere de un análisis frío y de una reflexión integral, de esas que permitan no volver a cometer los mismos errores o de hacerlo pero a sabiendas. En este apartado son muchas las situaciones que hay que pasar por el tamiz de la realidad pasada, de la previsión consolidada: desde la desastrosa pretemporada, pasando por mal inicio de Liga, sin olvidar las salidas de tono técnicas y deportivas de esa etapa, así como del éxito o fracaso que supuso la Copa del Rey y de todos los aspectos que han protagonizado la segunda etapa de la Liga, con el espectacular cierre de competición. Ante todos estos apuntes, lo más lógico pensar que ese estudio sosegado de esta extraña temporada tendrá que esperar unos días o al menos hasta que se haya cerrado el año deportivamente hablando.

En cuanto a lo que está siendo, la actualidad de los guijuelenses ha quedado marcada en estas dos últimas semanas por el esparcimiento, después haber logrado el objetivo de una forma holgada, fundamentalmente gracias a las ocho jornadas previas a la salvación en la que se ofreció un grupo a pleno rendimiento, lo que permitió hacerse unos resultados nunca logrados por el Guijuelo en la recta final de una Liga, en esta categoría. Los de Jordi Fabregat se han ganado en esas últimas semanas el poder disfrutar del descanso de la nada, es decir, del saber que el trabajo está hecho y que son otros los que tienen necesidades que deberán solventar en esta última jornada.

Y sobre lo que será, sobre el futuro más cercano del Guijuelo, este debería comenzar haciendo público, primero la renovación de director deportivo y de entrenador, Chema Aragón y Jordi Fabregat, que sería extraño que no continuaran en el club. Seguidamente el trabajo se centrará, por un lado en la mejora y ampliación de la estructura del club, así como en la renovación y ampliación del cuerpo técnico. En este sentido cabe recordar que desde que llegó Fabregat el míster ha contado con Jorge Heredia, que ha hecho las veces de preparador físico y de segundo entrenador y con Asier Rey como preparador de porteros. Por lo que no sería extraño, que uno de los flecos de la negociación con Fabregat apunte a la continuidad o no de su segundo y a la incorporación de más profesionales entre los que se puedan repartir el trabajo puramente deportivo en el club. A partir de ahí, será el turno de las renovaciones de jugadores. Por el momento son sólo cuatro los que tienen contrato para el próximo año: Pino, Dimas, Granell y Carles Marc. Por lo que en los próximos días los responsables del club irán hablando con los miembros de la plantilla para tratar de dar continuidad al grupo, un aspecto que ha repetido en varias ocasiones tanto el presidente, Jorge Hernández, como el entrenador Jordi Fabregat.

Y mientras el Guijuelo se debate en ese sándwich de presente, pasado y futuro, llega la jornada número 38 y última, la que decidirá quién ocupará el primer, el segundo y el tercer puesto de la tabla, la que determinará qué equipos jugarán Copa del Rey y la que colocará los nombres al descenso aún no definido y a la plaza de play off de descenso. En esta jornada el Guijuelo se mide al Celta B, que ahora mismo es tercero en la clasificación y que aspira al liderato. Para ello los celtiñas tienen que ganar y esperar al tropiezo de la Cultural y del Racing de Santander, algo poco improbable, pero que, evidentemente, los gallegos no pueden dejar de lado en un partido que se celebrará en el Municipal y en el que los locales se presentan sin agobios y con los deberes hechos.