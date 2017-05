El presidente del Deportivo deja abierta la posibilidad de que Serrano se vaya del club

Los impagos de los jugadores, el descenso a Tercera División de un proyecto creado para consumarse en la categoría de Segunda B o incluso para buscar el ascenso y las denuncias que se acumulan en el juzgado son solo una pequeña parte de todo lo que sobrevuela actualmente la cúpula del Deportivo Palencia. Consumado ya el descenso a Tercera, el retorno al Grupo VIII solo diez meses después de aquel ascenso, sigue sin saberse si el club va a seguir teniendo el apoyo del gestor económico, Francisco Serrano, o va a abandonar el barco a las primeras de cambio.

La reunión mantenida ayer entre el director económico del club morado y el presidente del mismo, Javier Rodríguez, sirvió, sobre todo, para abordar el tema económico, una auténtica losa para la entidad palentina esta temporada al no producir casi ingresos, pero no llevó a ningún puerto, porque Serrano quiere desvelar hasta el próximo lunes, cuando haya concluido la Liga y se ponga punto y final a una desastrosa temporada, si continúa con las riendas del Deportivo Palencia o no.

«Si Serrano se marcha, sería una auténtica catástrofe, yo no me lo quiero ni plantear»

«Hemos estado reunidos, matizando el aspecto económico, lo que hay, lo que se debe, lo que falta de pagar y la manera de conseguir los recursos», afirmó ayer Javier Rodríguez. «Hemos decidido que hasta el lunes no se va a pronunciar sobre si continúa, no continúa, si el proyecto sigue adelante o no. En principio se está tanteando, sobre todo el tema económico, y también un poco de cara al futuro, sobre todo lo que pudiera haber», añade.

A nadie le sorprende que el tema económico fuera el protagonista, con mayúsculas y subrayado, en la reunión mantenida entre los dirigentes del club. A la plantilla aún se le adeuda varias nóminas y las denuncias por impagos, tanto de exentrenadores como de exjugadores, no paran de llegar a los juzgados. «Hemos analizado el aspecto económico, unas puntadas de cómo sería el futuro siempre y cuando se logre el aspecto económico, pero ahora hay que buscar los recursos para conseguir dinero y salvar todo el tema de denuncias y demás», afirma Rodríguez.

Ironías de la vida, la llegada de Serrano al club fue, en principio, un soplo de aire fresco. Al poco de ser presentado como gestor económico del club, afirmaba en la sala de prensa de La Balastera. «No dejaré endeudado al ‘Depor’, yo no doy la cara para no pagar». Nueve meses después, el club necesita una gran inyección económica.

«Hemos realizado un repaso profundo de los temas económicos, pero como aún no tenemos toda la documentación del club porque no se la han entregado a la jueza, pues no podemos tener toda la información disponible», denunció, alegando que aún está en poder del exvicepresidente del club, Carlos Crespo.

El 9 de junio es la cita judicial para conocer si el club se convertirá finalmente en SAD o no, algo que Serrano siempre ha manifestado que es necesario para seguir formando parte del Deportivo. «Está claro que si se quedan es para crear un proyecto fuerte con el objetivo de volver a subir a Segunda División B y si no, pues nada. Todo pasa también porque el club se convierta en SAD. El noventa y nueve por ciento de posibilidades de que este club siga vivo o desaparezca depende de eso. Es duro pero es lo que hay», afirma Javier Rodríguez con contundencia.

Aunque hasta dentro de un mes no se celebre el juicio sobre la conversión del club o no en Sociedad Anónima Deportiva, Serrano decidirá su futuro mucho antes, exactamente en cinco días. «Si Serrano se fuese, no sé cómo quedaría el club. Y por el bien del Deportivo Palencia espero que siga, sería bueno para el fútbol de la ciudad. No me quiero plantear lo otro porque sería una catástrofe», concluyó el presidente del club morado.