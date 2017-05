Un proyecto para Tercera División

Consumado ya el descenso a Tercera, a falta de una jornada para que concluya la temporada de Segunda División B, es hora de preguntarse, incluso antes de que termine la Liga el próximo domingo ante el Mutilvera, a qué proyecto puede optar el Deportivo Palencia en el Grupo VIII de Tercera División.

«Estamos ahí por derecho propio y por el año que hemos desempeñado. La planificación deportiva no ha sido la correcta ni la adecuada, no hemos dado con la tecla en los fichajes y esto es deporte, si te meten muchos goles y tú no metes pues esto desemboca en un descenso, que es lo que tenemos»

presidente del deportivo palencia «Tenemos que ser SAD para que entre dinero en el club» El 9 de junio se celebra el juicio sobre la conversión del Deportivo Palencia en Sociedad Anónima Deportiva, paralizado por la denuncia de varios fundadores del club. Los denunciantes afirman que la asamblea donde los socios aprobaron la conversión fue ilegal porque se incumplió el requisito necesario de tener que convocarse -dicha asamblea- solamente por el Senado del Deportivo. «Hay que tener muy claro la dirección que vamos a tomar, pero todo va condicionado a que sea SAD sí o sí», afirma el presidente del club palentino, Javier Rodríguez. «Es necesario que seamos SAD para que empiece a entrar dinero y para que todo sea un poco más fácil», añadió. El Deportivo perdió el patrocinio de la marca Smashing Rules, por un valor de 350.000 euros, al no conseguir que el club se convirtiera en SAD. Este es un requisito indispensable para que el gestor económico, Francisco Serrano, continúe llevando los proyectos y las riendas del equipo.

La temporada del equipo palentino, llena de altibajos, de contratiempos y de cambios, ha sido para olvidar. Ya comenzó con el pie izquierdo, con una pretemporada tardía, hecha durante la misma campaña, con los entrenadores llegando y yéndose como si del juego de las sillas se tratase y con los pocos jugadores que había en plantilla totalmente desconcertados., señaló ayer el presidente del Deportivo Palencia, Javier Rodríguez.

«Para volver a luchar por el ascenso, como ya hicimos el año pasado, tenemos que levantarnos rápido, crear un proyecto de garantías, con una estabilidad y una pretemporada en condiciones, que es lo que no ha habido este año», afirma con contundencia.

El gestor económico del club, Francisco Serrano, se reúne hoy en Palencia con Rodríguez para tratar, entre otras cosas, el futuro del club y los posibles proyectos que se puedan llevar a cabo en Tercera División. «A mí Francisco Serrano no me ha dicho que no vaya a seguir, por lo que yo entiendo que esto sigue adelante. Tenemos que ver las condiciones y armarlo todo», argumenta el presidente del Deportivo.

El palco de La Balastera lleva varias jornadas sin poder contar con la presencia de Serrano, que no acude a ver a su equipo desde la goleada de la Cultural Leonesa al Deportivo, allá por finales de marzo. A pesar de todo, el gestor económico ha seguido en todo momento la actualidad del equipo y se mantiene en contacto constante con su presidente.

Sobre la Tercera División, el presidente del club palentino afirmó que «es más complicado conseguir dinero cuanto más abajo estés, eso es así. Pero jugamos con algo a nuestro favor y es que somos una capital de provincia, nosotros tenemos unas instalaciones de bandera y eso siempre puede ayudar», señala Rodríguez.

Impagos

La falta de inyección económica ha sido uno de las principales problemas a los que se ha enfrentado el Deportivo esta campaña. Por ese motivo, el club aún debe a la plantilla la nómina de varios meses. «Sí que ha podido entrar algo de dinero, para que se les deba menos a los futbolistas», reconoce Rodríguez. A la plantilla se les adeuda entre una y tres nóminas a día de hoy.

El futuro del Deportivo Palencia en Tercera División comenzará a proyectarse hoy por la mañana. Un equipo que luchaba por mantenerse en la categoría y que no ha logrado el objetivo de la permanencia, diez meses después de haber logrado el ascenso.