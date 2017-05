Guijuelo vs Palencia: la Copa o la vida

Solo faltan dos semanas para la conclusión de la Liga y en esta penúltima jornada se van a resolver un buen número de situaciones en la clasificación, tanto en la lucha por el liderato, como en la pelea del descenso.

En el caso del Guijuelo, una vez confirmada la salvación la semana pasada, la jornada ha tomado un cariz de relevancia, si se tiene en cuenta la posibilidad de meterse en el puesto que da acceso a la Copa del Rey, en detrimento del Racing de Ferrol, que ahora mismo está a cuatro puntos. Para lograr este segundo objetivo en la Liga, los guijuelenses tienen que ganar los dos partidos que le quedan ante el Palencia primero y ante el Celta B después y a su vez el Racing de Ferrol tendría, al menos, que empatar sus dos partidos, que le medirán en casa al Borio, esta semana, para cerrar la Liga en Aranda, con los burgaleses ya descendidos desde hace semanas. Sin duda un reto difícil, pero a estas alturas al alcance de la mano y por lo tanto el conjunto de Jordi Fabregat va a apostar hasta que las matemáticas digan lo contrario por meterse en esa plaza que da acceso a la Copa del Rey.

Dadas estas circunstancias el Guijuelo, como dijo su entrenador “queremos ganar los dos partidos que quedan, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos”.

Pero a su vez se presentará en Palencia, por un lado sin la presión de tener que ganar para salvar la categoría y por el otro sin todos los últimamente titulares, ya que Jordi Fabregat ha declarado que en ese partido jugarán algunos de los que no han tenido todos los minutos que se han merecido durante la temporada. Es decir, que según sus palabras “hará el mejor equipo posible, un equipo competitivo”, pero en el que no estarán algunos de los que han venido contando en los momentos difíciles. Vamos que acertar el once del Guijuelo esta semana va a ser más difícil que acertar los 15 de la Quiniela.

Ayub por fin en la lista

Además hay que destacar que Ayub entra en convocatoria por primera vez esta temporada y podría tener algún minuto después de la grave lesión que le mantenido fuera todo el año.

Por su parte, el Palencia se juega la vida en este partido. Después de una temporada muy difícil y tras un periplo en el que parecía que iban a salir del pozo, el conjunto palentino afronta las dos últimas jornadas con la necesidad de ganar todo y esperar a que Boiro y Mutilvera no lo hagan y todo, como mucho, para acabar jugando la promoción al descenso. Es decir, que dependiendo de lo que hagan sus rivales directos, el Palencia incluso ganando al Guijuelo podría certificar su descenso a la Tercera División.

El árbitro del partido de esta tarde será Jesús Nieva López, un conquense del colegio castellano manchego, que esta temporada estrenó categoría. Su media de tarjetas es de 5,15. En su trayectoria en la Segunda B ha dirigido sobre todo en el grupo III y IV, solo salió de ahí para arbitrar un Osasuna B 1 Tudelano 3 y un Tudelano 3 Lealtad 2. Hasta el momento en la categoría ha dirigido trece partidos en los que en cinco ocasiones ganó el conjunto local, tres partidos acabaron en empate y en los otros cinco restantes venció el equipo visitante.