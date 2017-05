Fabregat: «Esta semana ha sido de las más complicadas que he tenido en Guijuelo»

El conjunto guijuelense afronta estos días las dos últimas citas de la temporada con la permanencia garantizada y con el aliciente que supone primero colarse en el puesto que da acceso a la Copa del Rey y segundo con la posibilidad de mejorar o como poco mantener la actual octava posición en la tabla. Una situación que ha requerido de un trabajo específico durante la semana de trabajo de concentración, de mentalización, de aliviar tensiones una vez completado el primer objetivo, pero también de renovación de ilusiones para tratar de que la plantilla vuelva al campo el domingo para darlo todo en el campo. En este sentido, en el del trabajo de motivación, el entrenador del Guijuelo Jordi Fabregat ha subrayado, «esta semana ha sido de las más complicadas que he tenido en el Guijuelo, a nivel de entrenamiento, de control de emociones. Los jugadores se han liberado de la tensión que tenían por un posible descenso y es lógico que se relajen y cuando eso pasa pierdes la concentración. Eso puede estar bien para uno o dos días, coger ese atajo para disfrutar lo encuentro fenomenal, pero ya habrá tiempo de lo que sea cuando llegue el final de la competición, cuando completemos el trabajo».

Trabajo y celebración

La semana ha sido especial por lo dicho, pero también porque, como no podía ser de otra forma, el trabajo se ha ido compaginando con la celebración de la consecución del objetivo, «hemos estado de celebración con la plantilla, el jueves. Esta semana es para disfrutarla, pero sabiendo que hay competición y hay que acabar la Liga tratando de haciendo el mayor número de puntos posible». En esa misma línea se ha explicado el entrenador cuando afirmaba, «queremos ganar todo lo que nos queda. Pero también es verdad que tenemos al alcance un objetivo que para el club puede ser beneficioso y no podemos regatear ningún esfuerzo. Representamos al club y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos».

Respecto a ese objetivo de la Copa, el primero de los pasos que tiene que dar el Guijuelo es ganar al Palencia y después hacer lo propio con el Celta B. En cuanto a cómo afrontará el conjunto guijuelense su cita con el conjunto palentino, el míster apuntó, «la intención es ir con el mejor equipo que tengamos y al mismo tiempo, jugadores que trabajan bien y que creo que pueden jugar perfectamente y que además se han merecido entrar en el equipo jugándonos algo, que no es lo mismo que entrar sin jugarnos nada, que en sí mismo es ilusionante y tienen que estar concentrados en ello».

Cambios en el once

Por lo dicho, se supone que en el Guijuelo de este fin de semana habrá cambios en el once titular, lo que será un premio a los que han tenido menos minutos, así lo contaba Fabregat, «en el caso de que nos jugáramos la salvación no estarían los que estarán en Palencia, lo harían los que últimamente han venido jugando, que estaban en ganador, podría haber un cambio o dos, dependiendo de las características del rival, pero hubiésemos mantenido una línea más similar a la del anterior partido. En este caso haré una alineación muy competitiva, pero sí habrá algunos jugadores que descansarán y otros que entrarán a jugar y serán aquellos que perfectamente podrían estar jugando, pero como se estaba ganando no podrían entrar en el equipo, pero que están capacitados para jugar en el Guijuelo. Claro que solo pueden jugar once y cuando hay resultados no puede haber cambios continuos. Son jugadores que han trabajado bien y cuando se les reclama dan lo mejor de ello y por ello tengo muchas ganas de alinearlos».

Por cierto, sobre la renovación Fabregat señaló, «no hemos hablado, estamos en la competición, en el partido contra el Palencia. Tenemos que hablar y planificar y hay tiempo, quedan dos partidos y creo que no es bueno que se hable de renovaciones, de altas o de bajas, hasta que no acabe la temporada. Hay tiempo. Vamos a jugar el partido y vamos a ver como acabamos la temporada».