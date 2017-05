«Toda la temporada hemos dado tumbos»

Uno de los estandartes del Deportivo Palencia, tanto por su garra como por su entrega, es, sin ninguna duda, Xavi Moré. El jugador catalán, insustituible por la banda morada, vio la roja directa en la primera parte ante el Caudal Deportivo y su expulsión condicionó el resto del encuentro. Un encuentro en el que se jugaban la vida o la permanencia, en su defecto, y que terminó con 2-0 para los asturianos. Ahora mismo, el equipo palentino está a cinco puntos del ‘play out’, sin opciones de lograr la permanencia directa y dependiendo de los resultados de otros equipos.

"Se ve claramente que el cabezazo me lo da él y que yo solo le empujé para retirarme"

-¿Cómo se encuentra el equipo tras la última derrota?

-El ánimo y el ambiente está alicaído. Está claro que, después de perder cuatro oportunidades, sabiendo que con una victoria habríamos estado metidos en la pomada, pues hemos sido nosotros los que hemos desaprovechado las oportunidades. Y ahora hay que esperar, no un milagro, pero las posibilidades son pocas. Hay que ser realistas y matemáticamente todavía se puede conseguir. Tenemos que intentar ganar en casa al Guijuelo y que se den los resultados favorables para que hipotéticamente nos lo juguemos en la última jornada con el Mutilvera.

-El equipo ha desaprovechado muchas ocasiones. ¿Demasiada presión en el vestuario?

-No, no. Nosotros no hemos rendido bien en casa y fuera, que teníamos prácticamente duelos directos, pues los hemos desaprovechado. El equipo lleva

«Serrano dice que estemos tranquilos y esperemos» Que los temas deportivos no es el único problema del Deportivo Palencia es un secreto a voces. «Los problemas nos han minado mucho y nos ha influido todo, que comencemos la temporada con ocho o diez jugadores y sin preparador físico, que no se cobre, que haya denuncias...», reconoce el jugador Xavi Moré. A todo esto hay que sumar los impagos que afectan directamente a la plantilla, y a los jugadores que dieron de baja en el club en el mes de enero. El gestor económico del club, Francisco Serrano, tiene problemas de liquidez para pagar a la plantilla los meses que se les adeuda, ya que debe a los jugadores dos meses de nómina o más. «Todavía no hemos cobrado. Está realizando algún pago, pero de momento muy poco», afirma. Serrano ha hablado con el vestuario para que no estén nerviosos. «Él nos dice que estemos tranquilos, que tiene problemas económicos por la situación del equipo y que esperemos», añade. Francisco Serrano llegó al club en agosto y se hizo cargo de la gestión económica del Deportivo, que tiene paralizada la transformación en SAD en el juzgado y problemas económicos.

todo el año dando tumbos, con problemas institucionales, con problemas de plantilla, que unos entraban y otros salían. Muchas bajas y muchas altas. Puede que no hayamos sabido compenetrarnos bien y los resultados mandan y por eso estamos abajo.

-¿Qué ocurrió en Mieres para que fuera expulsado con roja directa?

"Si no somos capaces de tirar a puerta o no logramos ocasiones, es realmente difícil que podamos mantener la categoría"

-Está claro que fue una decisión errónea del árbitro a instancias del juez de línea y me expulsaron. A perro flaco todo son pulgas. También puede que sea algo responsabilidad mía porque entré al trapo del lateral, que es un jugador sucio que utiliza las agresiones para defenderse deportivamente. Se ve claramente que el cabezazo me lo da él y que yo solo le empujé para retirarme. El club va a recurrir y viendo solamente las imágenes y aplicando la lógica, pues que se me quite la roja.

-¿Conocía ya a ese jugador de otros encuentros?

-Sí, en el mundo del fútbol todos se conocen. Conocía cómo son sus armas y no tendría que haber entrado en su juego.

-A pesar de que el equipo esté alicaído. ¿Sigue pensando en la permanencia?

-Sí, el lunes nos reunimos con el cuerpo técnico en el vestuario y apelamos a que tenemos que luchar mientras haya posibilidad de lograr la permanencia. El Guijuelo está prácticamente salvado por lo que no se juega nada. Nuestro objetivo es ganar y que se den resultados favorables para nosotros, eso sí, si nosotros no ganamos, el resto va a dar igual. Que llevamos semanas diciendo lo mismo y no somos capaces de carburar.

-Tienen que darse varios resultados para que puedan optar al ‘play out’...

-Es fundamental que Boiro y Mutilvera no consigan la victoria y que la consigamos nosotros. Porque si no somos capaces de tirar a puerta o no logramos ocasiones, es realmente difícil que podamos mantener la categoría.

-¿Qué les dice el entrenador, Miguel Zurro?

-Tanto él como el cuerpo técnico intentan apurar las posibilidades y levantar al equipo anímica y deportivamente. Hasta que matemáticamente no se descienda, hay que intentarlo.

-Tendrán ya ganas de reencontrarse con el triunfo en La Balastera...

-Sí, durante todo el año hemos tenido muchos problemas para ganar en casa y eso es una rémora. Fuera de casa podemos ganar y lograr puntos, pero si no puntúas en casa y más contra rivales directos, no hay que mirar más allá de nuestro círculo y ver los problemas que hay.