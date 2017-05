El Deportivo Palencia entra en la UVI

El Club Deportivo Palencia afronta un final de temporada movido. Y es que prácticamente está descendido ,tan solo le queda una posibilidad muy remota para intentar luchar por la permanencia, que ni siquiera salvarse directamente. Los morados viajaron el domingo a Mieres con la vista puesta únicamente en la victoria, pero a los pocos minutos de empezar, la expulsión de Xavi Moré cambió el guion de la película por completo. Los palentinos regresaron a la capital con un 2-0, resultado adverso y que complica mucho las opciones de salvación.

Los morados han perdido ante el Caudal la que podría ser su última oportunidad de salvación

«Se nos complica el partido ya en el minuto 12, con la lesión de Héctor Sánchez, y luego en el 21 con la expulsión de Moré. Es una expulsión totalmente injusta, porque no hace ninguna lesión a Javi Sánchez. Yo creo que es una acción totalmente diferente. El duelo lo tiene con Noé, que en una acción de ataque nuestro tiene un enfrentamiento con Moré, que ya viene de lejos, de otras temporadas. Noé se olvida del balón y le hace una falta muy clara sobre Xavi. Le pega un empujón bastante grande, se cae Xavi encima de Noé y este le da dos patadas desde el suelo a nuestro jugador. Xavi va a protestar al línea, y cuando vuelve a pedir explicaciones a Noé chocan con el pecho y entonces el asturiano se lleva las manos a la cara y se tira», explicó ayer Miguel Zurro, el técnico palentino. Zurro asegura que van a recurrir tanto la roja de Moré como varias de las amarillas que el colegiado navarro Recio Moreno sacó a los palentinos, aunque hay pocas esperanzas.

El jugador morado Diego Torres, por su parte, lamenta los puntos perdidos el domingo y asegura que el equipo está ahora muy dolido. «Estamos en una situación límite, y cada vez que pierdes puntos es algo que duele. Pero hay que seguir remando hasta que no nos queden más opciones. Ahora tenemos que ganar en casa y estar pendiente de los otros resultados. Son partidos complicados los que tienen los de abajo, pero hay que esperar», aseguró ayer Torres.

Miguel Zurro tiene muchas dudas con respecto a qué le está sucediendo a la plantilla, y por qué no ha sido capaz de sacar la situación adelante. «No entiendo la falta de ocasiones, cuando se ha trabajado ese tipo de cosas muy bien en los entrenamientos. No debe ser nuestro momento. Igual es por el tema de la tensión, de que no sabemos aguantar esta presión. Tampoco lo entiendo mucho, porque hay muchos veteranos, pero en la mente de cada uno ya no se puede entrar. Esta semana va a ser tensa, porque la gente está muy nerviosa», concluyó el técnico palentino.

Quien sí parece que entiende mejor la situación es Diego Torres, que esta temporada ha recibido duras críticas también por los temas extradeportivos. «Ha sido una temporada muy difícil, porque no hemos tenido estabilidad ni tranquilidad en ningún momento. Al final eso afecta en todos los aspectos. Todo el año hemos tenido temas extradeportivos que no benefician a nadie. Cuando no era una cosa, era otra. Y dentro del campo eso tampoco ayuda», concluyó Diego Torres.