Fabregat: «A ver si puede terminar el partido con la fiesta de la salvación»

La jornada 36 de la Liga deja un enfrentamiento crucial para el Guijuelo, de cara a la consecución de su objetivo de permanencia y para el Racing de Santander, a la hora de hacerse con el primer puesto de la tabla. El que se disputará en el Municipal el domingo a las seis y cuarto de la tarde será un partido clave para los dos contendientes, así lo ha señalado el entrenador del conjunto guijuelense Jordi Fabregat, «es un partido importante para los dos equipos, porque el objetivo prioritario del Racing es quedar primero y el objetivo prioritario del Guijuelo es salvar la categoría lo antes posible, matemáticamente. Por ello, va a ser un partido de dos equipos que vienen en ganador. Uno que tiene un potencial brutal, que por eso está arriba y otro que en las últimas jornadas hemos estado goleadores y ganando con solvencia. Por tanto es un partido para disfrutarlo y al mismo tiempo para darle la importancia que tiene».

Lo que queda claro es que ambos conjuntos se presentarán en el Municipal con la única intención de ganar, lo que para el Guijuelo podría servir, incluso matemáticamente, para ratificar la salvación, en palabras del míster, «nosotros estamos con mucha ilusión y con entusiasmo. Nos motiva saber que con puntuar estamos muy cerca de la salvación matemática. A ver si podemos salir concienciados y a ver si puede terminar el partido con la fiesta de la salvación. Lo primero es conseguir el objetivo y luego vendrá todo lo demás».

Para afrontar adecuadamente este enfrentamiento los guijuelenses tienen que tener claro que las claves serán, en gran medida, la intensidad y la concentración con la que salten al terreno de juego. Así lo ve su entrenador, «el equipo no se relaja, pero también es verdad que con la rapidez que se han producidos los hechos y la holgura en la tabla para logra tu objetivo pueden hacer que te relajes, pero es precisamente lo que no debes hacer. Lo que no puede hacer el Guijuelo es jugar el partido relajado, pensando en que hay más opciones. Tenemos que pensar que este partido hay que brindárselo a la afición, que ha estado en los momento difíciles, un partidos para lograr el objetivo en el campo. No es lo mismo que te salves porque otros no llegan a que lo hagas por méritos propios».

Potencial del rival

Por su parte, en cuanto al momento en el que llega el conjunto cántabro Jordi Fabregat afirmó, «el Racing tiene un potencial brutal en la parte de arriba, con mucha definición. Es un equipo que no concede nada y hemos entrenado para tratar de evitar espacios y para tratar de llegar arriba con claridad. Es un equipo que tantea, si puede jugar jugará y si el partido no va por ahí lo hará directo».

En cuanto al conjunto guijuelense el entrenador subrayó, «nosotros esperamos jugar con intensidad. La única baja que tenemos es la de Dimas, por tarjetas. Los demás incluido Ayub están, aunque este llegue, como es lógico, bajo de forma. Tendremos que hacer el equipo más competitivo posible para tratar de seguir sumando».