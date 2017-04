«Ya solo nos queda una bala»

La inesperada derrota del Deportivo Palencia ante la Arandina pone al conjunto morado en una situación muy complicada. Situado en puestos de descenso, se encuentra a cuatro puntos de la salvación, quedando solo tres jornadas para el final de la Liga. El vestuario palentino, con el capitán Iván Pelayo al frente, tiene que ganar el domingo en Mieres para seguir vivo en la categoría.

-¿Cómo se encuentra el equipo tras la derrota ante la Arandina?

-El vestuario está hundido porque estaba en nuestras manos estar a un punto del descenso y al no ganar en casa pues ahora mismo estamos a cuatro. No nos queda otra que levantarnos para seguir luchando e intentar acercarnos a los puestos de salvación.

-¿Qué fue lo que pasó?

-Cuando el equipo está bajo y juega contra un rival que no se juega nada, pues el que no se juega nada sale más liberado y le salen las cosas mejor que al que se la está jugando. La verdad es que yo creo que la primera parte fue un mazazo cuando llega el primer y el segundo gol, y es cierto que nosotros no tuvimos poder de reacción para encauzar el resultado. En el descanso hablamos y salimos a darlo todo al ver que el partido estaba perdido, pero ya no pudimos dar la vuelta al marcador.

-¿Al equipo le pesó la presión?

-Parece que no, pero los que estamos dentro sabemos cómo es eso y cuando no te juegas nada sales sin presión y todo es diferente a cuando te estás jugando las cosas. Pero es un partido que salió malo y ahora no nos queda más que ganar los tres partidos que quedan.

-Y ya no dependen de sí mismos para lograr la permanencia...

-Sí que es verdad que no dependemos, pero vamos a jugar contra rivales directos y no creo que nadie vaya a ser capaz de ganar todos. Si nosotros fuéramos capaces de hacerlo, tenemos muchas opciones de salvarnos.

-¿Hacen muchas cuentas en el vestuario?

-Cuando estás atrás y les miras a todos desde la parte baja, haces muchas cuentas. Nosotros somos optimistas, sabemos que lo estamos haciendo mal, porque estamos en puestos de descenso y que nos queda una última bala. Si perdemos o empatamos vamos diciendo adiós a la categoría proque si no ganamos es prácticamente nos despedimos de ella.

-A pesar de estar hundidos, no queda otra que levantarse...

-Sí, después del partido, llegamos el lunes a entrenar y estábamos todos por los suelos, pero hemos estado hablando y nos hemos conjurado para sacar las tres finales que quedan. Si logramos la victoria, vamos a verlo todo de otra manera.

-Tendrán ganas de volver a La Balastera y ofrecer un triunfo a la afición...

-Sí que es verdad que estamos jugando mejor fuera que en casa. Somos más bloque y más equipo cuando jugamos a domicilio, pero no sé por qué. Ahora el pensamiento está en el Caudal, que nos sacan cuatro puntos, y si ganamos nos ponemos a uno; y luego intentar ganar en casa.

-¿El vestuario sigue siendo una piña a pesar de los malos resultados?

-Sí, somos una piña, tanto los que estábamos como los que han venido estamos trabajando para salir de esta situación y tenemos que estar más unidos que nunca. Salvar la categoría es bueno tanto para los que nos quedamos como para los que se van. Si no la salvamos, va a ser todo una zancadilla.

-¿Afecta al equipo ser silbados por su propia afición?

-Sí, más cuando el equipo lleva pocos minutos de partido. La Balastera no se ha caracterizado por eso, pero lo asumimos porque sabemos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo ni están saliendo las victorias. Esta afición se ha caracterizado por llevarnos en volandas y si estamos en la categoría que estamos es gracias a ellos y a su aliento. No queda otra que respetarlos porque ellos tienen derecho a darnos su opinión, pero todo sería más fácil si remásemos en la misma dirección todos juntos.

-¿Influye en el vestuario los temas extradeportivos que rodean al club?

-Todo lo extradeportivo también afecta al vestuario. Durante la semana, aparte de hablar del partido pues se habla de la situación, de los juicios, de los impagos, todo afecta. Pero no queda otra para nosotros que taparnos un poco los oídos y centrarnos en el trabajo.

-¿Han podido hablar con Paco Serrano tras la última derrota?

-No, no hemos tenido la oportunidad de hablar con él. Sí que es verdad que él está pendiente de los resultados, creo que no pudo venir y supongo que esté en contacto con el presidente y el entrenador. Ellos nos trasmiten la preocupación por los resultados y por la dinámica que hay. Es más fácil conseguir dinero cuando las cosas van bien que cuando van mal. Pero ahora mismo estamos centrados en el Caudal de Mieres, que sabemos que es nuestra última oportunidad.