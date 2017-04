El Deportivo adeuda a la plantilla las nóminas desde mediados de febrero

El Deportivo Palencia se está jugando la vida, entiéndase por la lucha para mantenerse en Segunda División B, sobre el campo, buscando los puntos necesarios para lograr la permanencia. Fuera del terreno de juego los problemas no desaparecen. Los impagos se acumulan en el vestuario palentino. A la plantilla se le debe la mitad de febrero y todo marzo, por lo que se les adeuda las nóminas de mes y medio. Dentro de poco habrá que sumar también la de abril, al estar ya a finales de mes. «Es cierto que se les debe la mitad de febrero y marzo. Ahora vamos a intentar poner al día la situación en las próximas semanas, pero los jugadores están al tanto de todo. Que hay jugadores que tiene problemas porque son de fuera, pues se les paga y listo», señaló ayer el director económico del club, Paco Serrano.

Serrano: «Soy idiota, prefiero pagar 30.000 euros de multas que 6.000 a Tomé» El Deportivo Palencia continúa sin entrenador en el banquillo, ya que Zurro ejerce como tal desde la grada. Cada jornada sinficha de técnico es una multa de la Federación Española de Fútbol. La primera fue de 600 euros, la segunda de 1.200, y las que están por venir siguen aumentando: 2.400, 3.600, 6.000 y 8.000 euros -en esta última cifra ya no se sigue aumentando cantidad-. «Soy idiota porque prefiero pagar 30.000 euros de multas en vez de 6.000 euros a Tomé», afirma Paco Serrano, director económico del club. «Pero no quiero porque me han aplicado un reglamento ilegal», añade. El club palentino tiene congelados los derechos federativos hasta que pague la deuda de 6.000 euros al exentrenador del Deportivo Álvarez Tomé. «Tengo una querella contra la federación admitida a trámite y las multas las recurriré, pero no pienso tragar», agrega. Algo similar ya ocurrió el año pasado en el Jumilla, también con Serrano al frente del equipo. «Ya sufrí estas multas el año pasado en el Jumilla, por eso está la querella con Josico. Me quedé con los jugadores y eché al resto», concluye el director económico, dispuesto a seguir pagando multas.

El Deportivo espera poder pagar esta misma semana lo que resta de febrero y poco a poco ir poniéndose al día con el resto de pagos atrasados. «Estamos pendientes de unos ingresos para pagarles ya el resto de febrero y en el mes de mayo se completará todo», argumenta.

Para compensar a los jugadores y para incentivarlos, Serrano ha prometido una prima a cada jugador y a cada miembro del cuerpo técnico por cada victoria, siempre y cuando se logre la permanencia. «Son trabajadores y tienen que ir a lo máximo. He pedido a los jugadores que confíen en mí», afirmó.

Los impagos afectan a los miembros de la plantilla y también a todos los que dejaron de serlo -obligatoriamente- en enero. «Ellos también tienen su sueldo asegurado, las cantidades que se les debe las van a cobrar porque las tienen aseguradas por la AFE», señaló. «A Durántez aún tenemos que pagarle 3.000 euros mientras que Héctor Granado tiene que cobrar todo lo que es hasta el fina de temporada», explica, concretando en dos de los casos.

Por su parte, Granado señalaba desde Francia. «No he cobrado nada desde que me fui ni he tenido noticias por parte de ellos. Me deben unos 10.000 euros o así», argumentó el exjugador del Deportivo. Otro de los que tuvo que hacer las maletas es David Durántez, quien ahora defiende la camiseta del Talavera, líder de Tercera División del grupo decimoctavo. «Ya me han pagado una parte y el resto espero hacerlo a finales de temporada, eso me ha dicho Paco», argumentó Durántez.

«Hay un problema que es mi credibilidad, un medio dice que me veo envuelto en determinadas cosas y eso levanta ciertas sospechas», argumentó Serrano. «Por otro lado el equipo se tiene que mantener y necesitamos sacar dinero», añadió, remarcando que «hay gente dispuesta a invertir en el club, de Palencia y de otros sitios», concluyó.