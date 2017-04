«Las mentiras que se están diciendo afectan al trabajo diario del equipo»

Miguel Zurro llegó en agosto al Deportivo Palencia para ocuparse de las tareas de director deportivo. Hace ya cinco jornadas, tomó las riendas del equipo cuando fue destituido Óscar de Paula. Dos victorias -ambas a domicilio- y un empate -el domingo ante el Boiro- es el balance de su gestión en el banquillo morado, aunque tiene que dirigir a sus pupilos desde la grada porque el club no ha podido hacerle ficha de entrenador. El Deportivo tiene congelados los derechos federativos hasta que pague 6.000 euros al exentrenador Álvarez Tomé.

A falta de cuatro jornadas, el conjunto palentino está a cuatro puntos de la salvación, en la decimoséptima posición. El Deportivo Palencia y más concretamente el director económico del club, Paco Serrano, ha sido señalado recientemente dentro de la trama de amaños de partidos. Serrano ha escrito un comunicado defendiendo su inocencia, pero esas informaciones están llegando a afectar en el trabajo del equipo.

-¿El punto logrado el domingo ante el Boiro es insuficiente?

-Mi valoración dice que no, que es un punto bueno ganando el próximo domingo porque estamos en las mismas condiciones que ellos con el coeficiente de goles de diferencia. Nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo y además tenemos mejor calendario que el Boiro. Vi una buena actitud y un buen compromiso del equipo en las dos partes, sí que tuvieron unos quince minutos malos pero todos los equipos cometen errores.

"Espero que los goles que hemos fallado hasta ahora, los metamos el domingo"

-¿Mereció el Deportivo Palencia los tres puntos?

-Si el partido si hubiera acabado 0-2 en el primer tiempo había estado bien porque tuvimos tres ocasiones claras que no supimos anotarlas. Me da pena no haber logrado los tres puntos pero no pudo ser y tenemos que estar contentos con lo que hemos sacado.

-¿Por qué cuesta tanto marcar?

-Cuando estás arriba, entra. Cuando estás abajo, parece que todo se pone en contra y tenemos que darlo la vuelta con resultados y ganando. Espero que lo que hemos fallado hasta ahora, sepamos meterla a partir del domingo.

-Están a cuatro puntos de la salvación...

-Sí, pero estamos muy vivos y tenemos que seguir trabajando con las dificultades que hemos tenido desde el principio y con todos los problemas. Siguen machacando y metiendo metralla y aún estamos vivos a falta de cuatro jornadas.

-¿Afecta al trabajo del equipo todo lo que se está diciendo?

-Sí, claro. Con esto llevamos desde que llegamos. Hay una serie de personas y de factores que solo revuelven y todo lo que hacen es mentir y mentir. Yo solo quiero estar en los temas deportivos, pero todo lo que están diciendo creo que no se lo merece ni el club ni las personas con las que yo trabajo, ni el equipo. Y eso sí que perjudica y perjudica a niveles internos de trabajo del equipo. Y además de perjudicar crea malestar en la ciudad, mala imagen y todo siempre negativo. Desde nuestra llegada no nos han permitido trabajar bien. Estamos buscando lo mejor para el club y para la ciudad.

-¿Se apañan bien en los partidos sin que usted esté en el banquillo?

-Sí, yo ayer (domingo) estuve más cerca, otros días he estado más separado. Las dificultades son porque no estás al lado y cuesta un poco más. Pero la dinámica del equipo es que hemos logrado dos victorias desde que llegué yo. Estoy contento y espero que todo salga bien por el grupo de jugadores y el cuerpo técnico para que tengan una recompensa como es salvar la categoría.

-Están obligados a ganar a la Arandina para seguir vivos...

-Es verdad que estamos obligados a ganar para seguir vivos y a ver si de una vez por todas sacamos algo positivo de La Balastera. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos.

-¿Cómo animarán a la afición a que acuda el domingo a La Balastera?

-Queremos que venga el mayor número de aficionados porque los necesitamos a todos. Cualquier socio pueda sacar las entradas que quiera a cinco euros desde hoy (por ayer). Es muy importante tener su apoyo para no bajar de categoría.

-Sí, que es verdad que cada vez tienen más apoyo en las gradas...

-Sí, la gente se va acercando, quizás hemos fallado nosotros en los dos partidos que hemos jugado en casa y yo pido disculpas. Doy las gracias a toda la afición que nos apoya y nos ayuda y espero que cada vez sean más. En este momento lo más importante es la afición.