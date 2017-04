Lo nunca visto en el Municipal: 8-1

Hace seis semanas las dudas eran las compañeras de viaje del Guijuelo y eran pocos los bienaventurados que creían en que la salvación era posible. Pues bien, hoy se podría decir que el Guijuelo ha resucitado. El equipo de Jordi Fabregat ha ido demostrando que desde la llegada del técnico: la normalidad se ha ido imponiendo, el trabajo ha ido tomando cuerpo, los problemas defensivos se han ido eliminando, la confianza en el juego han sido la nota dominante, a lo que, en las últimas fechas, hay que añadir la eficacia. Con la suma de todos ingredientes se llegó hasta el partido de ayer, donde el Guijuelo ganó con absoluta solvencia por 8 goles a 1. Los guijuelenses lo hicieron todo bien ante un Izarra que tuvo que limitarse a aguantar el chaparrón a ver si escampaba y cuando lo hizo los locales ya contaban con un 7 a 0 a su favor. En el encuentro de ayer el Guijuelo destapó el tarro de las esencias con una defensa sin fisuras, con un ataque arrollador, con una idea clara y con la puntería afinada y así no hay equipo que soporte el peso de este equipo, que lo tenía cuando perdía sin merecerlo, cuando sólo algunos apostábamos por él y lo tiene ahora cuando gana, golea, arrasa y to dos se lo reconocen. Los malos tiempos del Guijuelo han pasado, en la recta final ha logrado 16 de los 18 puntos en juego, en seis semanas decisivas y está muy cerca de lograr su objetivo, además se ha colocado, al menos de momento, como tercer mejor equipo del grupo por número de goles a su favor 53, sólo superado por el Celta B y la Cultural Leonesa y temporalmente es decimosegundo en la clasificación con 41 puntos. Pero ojo, que nadie pierda la noción de la realidad, todo lo conseguido hasta ahora no sirve para nada, esto es fútbol y para salvar la categoría hay que seguir ganando.

Más de ocho goles

En cuanto al partido de ayer, lo más destacado fueron los goles, que acabaron siendo 8, pero que podrían haber sido muchos más. Los de Fabregat lo hicieron casi todo bien y los goles tempraneros otorgaron la tranquilidad a su juego y los espacios necesarios en la retaguarda visitante para acabar desarbolándoles. En el minuto 3, Raúl Ruiz acertó con el gol en un disparo de falta desde la frontal, el balón bota delante de Navarro y se cuela.

La lata estaba abierta, el Guijuelo dominaba, creaba, llegaba y hasta la llegada del segundo contó con varias llegadas muy peligrosas. En el minuto 21, apertura a la derecha para Dimas que se va a línea de fondo, para desde allí colocar el balón en línea de gol para que Pino solo tuviera que empujarlo. Con el Guijuelo volcado y con el Izarra reponiéndose de los mazazos, llegó el tercero. En el minuto 41, pared entre Aspas y Pino, para que Aitor Aspas enviara raso y al primer palo. Hasta ahí, partido redondo, la grada disfrutando y los tres puntos que parecían haber decidido quedarse en el Municipal.

La segunda mitad empezó con el asedio local y cuatro goles más casi seguidos. En el minuto 46, Raúl Ruiz vuelve a lanzar una falta desde la frontal que se cuela sin que Navarro pudiera hacer nada. En el minuto 47, Pino se va con la pelota, quiere meter en profundidad para Dimas, el rebote de la defensa se lo vuelve a llevar Pino que, solo ante Navarro, marca el quinto.

En el minuto 54, Luque mete un balón en profundidad para Dimas que encara a Navarro para colocar el sexto en el marcador. Y en el minuto 58, jugada elaborada que parte del centro del campo, desde la izquierda, con pase de Pino a Carmona, este cede a Juliá que pasa a Dimas, el canario espera a Pino que llegaba desde atrás y el cordobés se gira, evitando al portero, siete a cero y más de 30 minutos aún por disputarse. Al Guijuelo le salía todo y el Izarra no sabía qué hacer para no encajar más goles.

Levanta el pie

Desde el séptimo gol el Guijuelo siguió a lo suyo, pero levantando el pie del acelerador y aún así siguió sumando llegadas muy peligrosas. En los navarros solo la entrada de Julen Goñi le dio otro aire y en una de sus llegadas al área, con balón a la espalda de Ayala encontró el gol en el minuto 75, que fue una anécdota más de un encuentro que acabó con el tanto de Carmona.

En el minuto 89, Julia roba el balón y lo cede a Néstor, este espera a Carmona que llega en carrera y en el uno contra uno Carmona coloca la pelota lejos del alcance de Navarro. De ese modo de consumó la mayor victoria local nunca antes vista en el Municipal en Segunda B. La próxima cita, que se perderá Raúl Ruiz que cumple ciclo, será ante el Mutilvera con la salvación, para ambos, una jornada más en juego.