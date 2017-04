El Guijuelo, a por un pasito más para la salvación

La Liga ha llegado a su momento culminante. La recta final, la de los 10 últimos partidos, ha llegado a su ecuador. Hasta el momento el Guijuelo ha logrado cuatro victorias y un empate en las cinco últimas jornadas lo que le ha permitido abandonar los puestos de descenso para colocarse, la pasada semana, en el puesto décimo tercero de la clasificación, eso sí sin diferencia de puntos respecto del décimo sexto, el que ocupa el puesto de promoción al descenso. Los guijuelenses, en el momento clave de la competición liguera han sumado 13 puntos de 15 posibles, pero teniendo en cuenta los demás resultados, eso solo le ha servido para respirar un poco más aliviado, pero ni para alejarse del problema y ni mucho menos para completar su objetivo.

Y con ese reto en el punto de mira, llega la jornada 34, que es muy relevante para los intereses de los cuatro equipos que están empatados a 38 puntos: Guijuelo, Caudal, Osasuna B y Mutilvera, así como también lo es para el Burgos con 39 puntos, el Tudelano con 41 puntos y el Izarra con 42 puntos, sin dejar de lado a los que ahora están en descenso directo, es decir, Boiro y Palencia que tienen 34 puntos. Los encuentros de estos nueve equipos serán importantes para todos ellos. Claro que ahí destacan tres enfrentamientos directos, que son: Boiro- Palencia, Caudal-Mutilvera y Guijuelo-Izarra. A pesar de todos los pesares, se podría afirmar sin temor a equivocarse que esta jornada estos nueve equipos se juegan en gran medida el descenso, por lo que esta semana puede ser para todos ellos determinante, aunque en ningún caso será definitiva.

Por otro lado, esta jornada va a ser distinta a otras puesto que la Semana Santa dispersará mucho los encuentros y lo que habitualmente se disputa en dos días, en esta ocasión, se llevará a cabo en cuatro. La jornada arrancará hoy jueves a las 12 de la mañana con el Guijuelo-Izarra y el Caudal-Mutilvera y concluirá el domingo a eso de las 20:30 con la conclusión del encuentro que mide a la Arandina y al Racing de Santander. Por eso, pase lo que pase hoy en el Municipal, el Guijuelo tendrá que esperar hasta la tarde el domingo de Resurrección para conocer que han hecho todos sus rivales directos.

Las bajas

Para el partido de hoy, Jordi Fabregat no podrá contar con Héctor y Ayub, lesionados y tampoco podrá hacerlo ni con Jonathan Martín, ni con Jonxa, sancionados. Por su parte, aunque sí estarán disponibles, habría que tener en cuenta los procesos víricos sufridos por Néstor y Pablo Ortiz, que les han impedido entrenar con normalidad, así como las molestias que continúa arrastrando Pino en el pubis, que no le impedirán estar en el partido, pero que no podrá estar al cien por cien.

El encuentro lo dirigirá el andaluz Antonio Santos Pargaña. Un colegiado sevillano lleva desde 2008 en Segunda B y esta sería su séptima temporada, ya que de por medio hubo un ascenso a Segunda, seguido de un descenso de categoría. Su media de tarjetas, este año, es de 5,2 y sale a un expulsado cada dos partidos. Por último cabe destacar que en estos siete años en Segunda B nunca dirigió al Izarra y sí lo hizo al Guijuelo, tres veces: en febrero de 2015 en la derrota 1 a 5 ante el Oviedo, en marzo de 2013 en la victoria 3 a 2 ante el Marino de Luanco y en mayo 2010 en la victoria 4 a 0 ante el Montañeros.