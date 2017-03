«El aplazado ante el Ferrol es un ‘extrabonus’ para nosotros»

El jugador del Deportivo Palencia Xavi Moré continúa deleitando con su magia sobre el campo de fútbol jornada a jornada. Ante el Tudelano, disparó dos tiros al palo y fue un auténtico quebradero de cabeza por la banda.

-¿Le dio mucha rabia no sumar los tres puntos ante el Tudelano?

-Claro que da rabia porque el equipo trabajó y jugó bien. Pero nos lastra un poco lo que nos ha lastrado toda la temporada, que es la falta de gol. Puedes estar bien, hacer un buen partido, pero si luego no marcas goles pues es que es la base del fútbol.

-¿Por qué está costando tanto meter goles esta temporada?

-Porque no estamos acertados de cara a gol porque ocasiones sí que tenemos. El otro día dimos dos palos. Está claro que si no lo vamos a estar, va a ser difícil ganar partidos porque ahora mismo quedan nueve o diez encuentros y hay que ganarlos. Ya no nos vale empatar, sobre todo en los de casa.

-El equipo se encuentra cada vez más solido y estable sobre el terreno de juego...

-Sí, está claro que siempre que hay jugadores que vienen en los fichajes del invierno pues cuesta al principio. Pero creo que ya está solventado, estamos muy sólidos atrás. Las incorporaciones están aportando y el vestuario está totalmente unido.

-¿Es muy difícil armar un equipo en el mes de enero, sin tiempo para pretemporadas?

-Es como todo, hay que adaptarse. La situación era esa, el club decidió realizar muchos fichajes para dar una vuelta de tuerca y hay que aceptarlo. Son los que mandan, fue su decisión y tocó a quien tocó. Hay que dar la bienvenida a los jugadores nuevos y trabajar.

-El apoyo de la afición cada vez es mayor...

-Sí, la verdad es que da gusto. El club está teniendo iniciativas y los aficionados están respondiendo muy bien. Es increíble ver La Balastera, con la grada de encima de los vestuarios llena, que hay gente que se pone en otros sitios del campo ya y la afición, que anima mucho. De cara a lo que nos puedan ayudar, porque parece que jugamos siempre fuera en La Balastera con el tema arbitral. Pero es la misma historia de siempre y parece que a nosotros se nos está perjudicando una y otra vez.

-¿Cómo afrontan el partido ante el Racing de Ferrol?

-Como otra final. Es como un ‘extrabonus’ que nos ha dado la temporada y es un partido más que vamos a jugar y que los demás no van a jugar. Cualquiera que piense en no ir a ganar está completamente loco. La idea es ir a ganar.

-La victoria significa salir de los puestos de descenso...

-Más que por puntos, que sí, también sería a nivel psicológico porque llevamos tanto tiempo en esas posiciones que nos daría un soplo de aire fresco al vestuario y de ganas de salvarse. Todos los jugadores, el entrenador y la directiva creemos en la salvación. En la clasificación no estamos tan mal porque estamos a dos puntos de abandonar el descenso, y a tres o cuatro de salir del ‘play out’. Va a haber muchos enfrentamientos directos y tenemos que aprovecharnos.

-Van a jugar tres partidos oficiales en nueve días...

-Sí, lo haremos como podamos. Ahora mismo ya no está la Liga para hacer experimentos y el que pueda jugar los tres, que los juegue y el que esté cansado pues que descanse y se ponga las pilas. Está claro que vamos a estar un poco más cansados pero hay que ir partido a partido.

-Usted está realizando una gran temporada, ¿cómo se encuentra?

-Me encuentro bien. Siempre hay momentos en la temporada que te encuentras mejor o peor pero afortunadamente me estoy concentrando bien y que siga la dinámica. Yo, por si acaso, no me pienso relajar.