Un muro en las dos porterías para el Deportivo Palencia

Dos tiros al larguero, ambos de Xavi Moré, y varias ocasiones claras fue el balance del último encuentro disputado el pasado sábado en La Balastera ante el Tudelano. El Deportivo Palencia, muy serio y estable sobre el césped, sabe lo que hace y lo realiza con intensidad, con buen juego y generando ocasiones de gol. Y hasta aquí se puede leer, porque sí que crea jugadas de ataque, con peligro, pero pocas veces consigue materializarlas. Es la asignatura pendiente de los palentinos. «No me preocupa que no llegue el gol porque acabará llegando. Como entrenador y delantero, lo que me preocuparía es que no se generasen ocasiones», señalaba el técnico Óscar de Paula, tras el encuentro ante el conjunto navarro.

El Deportivo suma en lo que va de temporada siete empates, seis de ellos sin goles

El Deportivo Palencia suma en lo que va de temporada siete empates, seis de ellos sin goles. De los partidos que han concluido en tablas y sin celebraciones de tantos, cuatro han tenido como escenario La Balastera (ante Osasuna B, Pontevedra, Burgos y Tudelano) y dos a domicilio, ante el filial del Real Valladolid y el Tudelano. El balance global del club palentino, hasta el momento, es del mismo número de victorias que de empates, siete, y de catorce derrotas.

«Yo veo bien los empates sin goles, son un buen resultado porque significan que dejas tu portería a cero y que sumas», señaló ayer el delantero Guillem Martí, que se estrenó con la camiseta morada batiendo al meta del Osasuna B, hace ya dos jornadas. «Ante el Tudelano, creamos más peligro que el rival y aún queda mucha temporada. Lo importante es seguir generando», agrega el atacante deportivista.

El Deportivo Palencia continúa creciendo dentro del campo, después de que se confeccionase el equipo, con siete incorporaciones, en el mes de enero. «El equipo cada día va a más y cada vez se encuentra mejor. Llevamos una dinámica muy positiva, salvo el patinazo que tuvimos ante el Osasuna B», reconoce. «La verdad es que es complicado llegar a un equipo en mitad de temporada porque hay que adaptarse al entrenador, a lo que el equipo necesita de ti y a todo, que es nuevo. Pero creo que lo hemos hecho muy bien», agrega el ‘9’ del Deportivo Palencia.

Bajo los palos de la meta palentina se encuentra Alejandro, que suma once encuentros manteniendo su portería sin goles. Estos datos, muy positivos para el Deportivo, se dan gracias a la labor del guardameta local junto con la defensa de los morados, tan firme y estable en la parte de atrás del campo. Todas las posiciones se han reforzado y han ganado peso con la llegada de los nuevos fichajes, pero el gran trabajo de Gallardo y Carrasco, es digno de mención, ya que limitan las ocasiones de gol de los rivales.

Esta semana tiene que estar marcada en rojo en los calendarios de todos los jugadores del equipo deportivista, ya que se juegan seis puntos necesarios para seguir luchando por el objetivo de la permanencia. «Tenemos que sacar algo muy positivo de estos desplazamientos», señala Guillem Martí. Los de De Paula se miden mañana al Racing de Ferrol en su feudo, en el partido aplazado del pasado 4 de febrero, en el desplazamiento más largo de la temporada. Si lograsen la victoria en este choque, saldrían de los temidos puestos de descenso, de ahí la importancia de ganar este encuentro.