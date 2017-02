El Deportivo presenta a su último fichaje, el delantero Juan Roldán

Fue el último en llegar al Deportivo Palencia. Juan Roldán, delantero sub-23 procedente de la Liga italiana, fue anunciado cuando ya nadie le esperaba, tres días después de que se hubiese cerrado el mercado de fichajes. Ayer fue presentado ante los medios de comunicación y ante varios compañeros (Navas y Adri no quisieron perderse el acto). Roldán intentará ayudar a sus compañeros a aprobar la asignatura pendiente, el gol. Es la única de las incorporaciones de enero que no ha debutado todavía a las órdenes de Ó scar de Paula.

«El equipo me ha acogido muy bien desde el primer día, me encuentro muy cómodo aquí y estoy trabajando mucho», señaló ayer Juan Roldán. «Estoy muy contento de estar en el Deportivo. He venido a ayudar al equipo a lograr el objetivo», añadió con seriedad. Este no es otro que lograr salir del agujero del descenso en el que están inmersos en la tabla y lograr la permanencia.

Se definió a sí mismo como el «típico ‘9’ de área, delantero y rematador», afirmó. «Tengo muchas ganas de debutar ya», concluyó el delantero, con hambre de juego y goles.

Por su parte, el presidente del club, Javier Rodríguez, quiso resaltar la importancia de la llegada de Juan Roldán. «Viene a sumar con nosotros y está muy comprometido con el equipo. Bienvenido», señaló, haciendo hincapié en que ha llegado para ayudar con el objetivo. «Está aquí para ayudarnos a lograr la permanencia en Segunda B», concluyó Rodríguez.