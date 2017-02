Llegó el primer triunfo de 2017

El Deportivo Palencia consiguió ayer la primera victoria del 2017, que le acerca más al objetivo de conservar la categoría.

0 Lealtad Javi Porrón; Keko (Álvaro Muñiz m. 56), Omar Hernández, Alberto González (David Johanesson m. 86), Álex Belda; Adrián Llano (Cris Montes m. 64), Mendi; Rubén Sánchez, Yosu Camporro, Robert; Valdo.

1 Deportivo Palencia Alejandro; Asier Arranz, Carrasco, Gallardo, Inestal; Ibón Gutiérrez (Navas m. 81); Xavi Moré (Adri m. 68), Garmendia, Chuchi (Pelayo m. 59), Rodri; Guillem Martí.

Los de De Paula, que venían de sumar de punto en punto, consiguieron en Asturias tres puntos muy valiosos y que animarán a los jugadores palentinos.

El Lealtad comenzó el encuentro con un matiz dominador, combinando y buscando a Robert y Rubén Sánchez por banda, especialmente al primero, que fue el más participativo de la primera mitad. El jugador local terminaría creando muchas dificultades a Asier Arranz. El defensa palentino tiró de garra y sangre fría para poder aguantar las acometidas del extremo rival. A pesar de que los asturianos llevaban el peso del partido, el Palencia no pasaba apuros y no concedía ocasiones, disfrutando de la primera aproximación clara del partido en el minuto 32, tras un contragolpe de Rodri por el flanco izquierdo que remató alto ante la presión de Keko. La más clara del cuadro local llegó cuando restaban cuatro minutos para llegar al término de la primera mitad. Después de una buena combinación colectiva, culminaría Adrián Llano dentro del área, desviando su remate a córner entre Alejandro y Asier Arranz.

Cuando más parecía que el Lealtad dominaba y se encontraba mejor sobre el terreno de juego, llegó el gol del Palencia. Sería Alberto González quien derribara a Guillem Martí en el interior del área y el colegiado, muy cerca de la jugada, no dudó en señalar la pena máxima y amonestar al central negrillo. El veterano Chuchi fue el encargado de dirigirse al punto de penalti para transformar el lanzamiento con un disparo raso y ajustado al poste, inalcanzable para Javi Porrón, que no pudo evitar el 0-1 al filo del descanso.

Con la reanudación del encuentro, el Palencia aprovecharía que el cuadro local dio un paso adelante tras el descanso y creó peligro a la contra con un Xavi Moré muy motivado en su regreso a tierras asturianas. En su banda consiguieron una falta a la altura del córner que botó Chuchi muy cerrada, rematando Carrasco en el primer palo con la cabeza, pero su testarazo lo desvió a córner Javi Porrón con una gran intervención para evitar que el segundo tanto del Palencia subiera al marcador.

El segundo tiempo fue un quiero y no puedo del Lealtad, que se estrelló una y otra vez ante un replegado Palencia que defendió con orden las embestidas del conjunto asturiano, que no consiguió inquietar a Alejandro y que gozó de su ocasión más clara en la prolongación. Se produjo tras un claro derribo sobre Rubén Sánchez que el árbitro sancionó con amonestación al atacante negrillo. Sin embargo, el resultado no se movió durante toda la segunda mitad, llegando al pitido final del colegiado con el marcador favorable a un Palencia que se llevó los tres puntos a casa.