El Deportivo Palencia elude responsabilidades sobre las pintadas de rugby en La Balastera

El colegiado gallego, que dirigió el partido entre el Deportivo Palencia y el Burgos, señaló en el acta que el césped de La Balastera tenía líneas pintadas, ajenas al campo de fútbol. Un día antes del choque de Segunda B, jugó en el mismo escenario el Physiorelax Rugby Club. «Es la primera vez que un árbitro nos pone eso en el acta esta temporada», afirmó ayer el presidente del Deportivo Palencia, Javier Rodríguez.

La decisión del Comité de Competición de sancionar o no al club por esas pintadas en el césped es posible que se conozca hoy mismo. «Sí que hay precedentes de que han sido multados equipos de fútbol por tener pintadas en su campo», reconoció Rodríguez. «Es un campo municipal y es el propio Ayuntamiento el que permite la práctica de otros deportes en el mismo», explicó. «Por este motivo, la responsabilidad no es nuestra, no es del club», agregó.

Si la resolución fuera en contra de La Balastera, la multa llegaría directamente al club. «La responsabilidad es del Ayuntamiento. La sanción nos llegaría a nosotros, pero habría que ver quién se tendría que hacer cargo de la misma», concluyó Rodríguez.

Por su parte, el secretario del club, Diego Torres, también cree que es responsabilidad del ayuntamiento. «Si el club es sancionado por ese tipo de pintadas, habrá que pasarle la factura al ayuntamiento», comenta. «Decían que a lo mejor podían sancionar al club, pero está claro que el que dueño del campo y el que mete a todos los equipos a jugar es el Ayuntamiento», agrega. «Si el club es sancionado por ese tipo de pintadas, habrá que pasarle la factura al ayuntamiento», añade.

«Ahora mismo entrenamos y jugamos el Cristo y nosotros, y de vez en cuando también juega el rugby. Es realmente lamentable cómo se encuentra el campo», reconoce el también jugador del Deportivo Palencia, que el domingo también sufrió el mal estado del terreno de juego durante el partido. «Está fatal, realmente fatal. No hay quien juegue ahí ya. Al principio de la temporada estaba mal, pero ahora estamos mucho peor», señala Torres.