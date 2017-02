Juan Roldán: «Si no creyera que el Deportivo Palencia se va a salvar, no estaría aquí»

El delantero sub-23 Juan Roldán ha sido el último en llegar a la disciplina del Deportivo Palencia, tanto que su fichaje se anunció tres días después de que hubiese concluido el mercado de invierno. El equipo esperó a tener el visto bueno de la Federación de Fútbol para presentarlo. Roldán llega procedente del Otranto, de la serie D italiana, que correspondería a una especie de Tercera División de aquí. En España, ha militado en el Lucena, en el Albacete B y el Terrassa, entre otros. El joven delantero, que ya ha realizado su primer entrenamiento con el equipo el lunes, llega en perfecto estado de forma, porque solo ha estado alejado una semana de los terrenos de juego.

-Ha llegado cuando ya nadie le esperaba ya en Palencia...

-Mi fichaje fue a última hora, un poco corriendo, la verdad. Pero sí que me ha gustado mucho venir y estoy muy contento de poder jugar en Segunda División B, que tenía muchas ganas. Me ha hecho mucha ilusión poder venir al Deportivo Palencia.

-Ya ha realizado su primer entrenamiento con su nuevo equipo...

-Sí, la verdad es que fue todo muy bien. Todavía no he tenido mucho tiempo de hablar detenidamente con mis compañeros porque acabo de llegar.

-¿Conocía a Óscar de Paula o a alguno de sus compañeros?

-Solo conocía al entrenador por su trayectoria como jugador en Primera División, pero nada más. Y no, nunca he coincidido con ningún compañero en otro vestuario, pero pronto conoceré a todos.

-¿Cómo de difícil es crear a mitad de Liga un equipo nuevo?

-Sí, claro que será difícil. Supongo que todo depende de cada jugador, de cómo se adapte al nuevo equipo. Eso lo dirán los resultados, si el equipo va ganando partidos pues es que la adaptación ha sido buena y si no, pues algo falla. Yo creo que aquí hay un buen grupo para poder sacar esto adelante.

-Usted no tiene mucha experiencia en la Segunda B...

-La verdad es que solo he jugado durante la pretemporada del Lucena, ahí debuté en esta categoría. Luego me llamaron de un equipo de Tercera División, del Albacete B, donde me ofrecían más minutos y finalmente me fui.

-¿Y cómo ve usted esa categoría desde fuera?

-No lo sé, sinceramente solo la conozco de ver partidos, porque yo no he podido disputar ninguno oficial. Supongo que será un nivel un poco más alto, pero que podré defenderlo bastante bien.

-¿Qué puede aportar usted al Deportivo Palencia?

-Pues sobre todo mucho trabajo, estar a la disposición del entrenador cuando él lo necesite y salir al campo a hacerlo lo mejor posible y a dar lo máximo de mí mismo.

-¿Ve usted posible que el Deportivo logre la permanencia?

-Claro que sí, si no la viera posible, no hubiera venido. Vengo para ayudar a salvar la categoría del equipo y creo que se puede conseguir. Además, hay un grupo muy bueno dentro del vestuario.

-¿Y cuál es la receta para conseguirlo?

-Hay que trabajar mucho y cuando el equipo es nuevo, pues hay que poner un plus. Yo creo que trabajando duro y esforzándonos podemos conseguirlo, por supuesto que sí.

-Y el domingo, derbi regional en La Balastera ante el Burgos...

-Me encantaría debutar y más en casa, en La Balastera. Sería un sueño poder debutar en Segunda B en ese estadio, que es un espectáculo. Y, por supuesto, espero que sea con una victoria.