El Guijuelo busca el primer triunfo en 2017

A pesar de todos los males que ha venido arrastrando el Guijuelo en todo lo que va de temporada, a día de hoy el equipo está a tiempo de revertir esta situación y de devolver al equipo a los puestos de tranquilidad de la tabla clasificatoria. Pero para que esto llegue tiene que empezar a ganar, algo que no hace desde el 11 de diciembre, cuando se impuso al Palencia en el Municipal. Es más, esta semana le toca jugar fuera de casa y ahí no logra imponerse en el marcador desde el pasado 22 de octubre, cuando venció 0 a 2 al Somozas. Datos a los que no estaría de más añadir otro: este Guijuelo no ha sido capaz de ganar en todo lo que va del 2017.

Este fin de semana el conjunto guijuelense se mide al filial pucelano, en los anexos de Zorrilla, donde antes ha ganado dos veces en las temporadas 6-7 y 7-8, ha perdido otras dos en la temporada 8-9 y 14-15 y ha empatado en la última cita celebrada entre ambos, la del año pasado, en la que el partido acabó con empate a cero goles.

Por cierto en la ida el Guijuelo nó al Valladolid B por 3 a 0, en una de sus cuatro victorias de la temporada.

El Guijuelo llega a este partido en puestos de descenso y hundiéndose, con una racha de cinco jornadas sin conocer la victoria, que se podría ampliar puesto que en las últimas trece jornadas solo ha ganado en una. Por su parte el filial pucelano se presenta con dos victorias, dos derrotas y un empate en las últimas semanas, pero en su casa en todo lo que va de temporada solo ha perdido un partido, el primero, el disputado en el 28 de agosto ante el Boiro. Y por completar se podría señalar que en las ocho últimas ocasiones que ha jugado en casa, ha ganado en 7 y solo ha cedido un empate, ante el Somozas.

Para este partido el Guijuelo cuenta con 19 jugadores a disposición del técnico entre los que no está Pino, por sanción.

Posible debut de Javito

Los que sí estarán son los recién llegados, Pablo Ortiz y Javito, que podrían debutar con conjunto guijuelense, incluso en el caso de Javito podría ser el sustituto de Pino en tareas ofensivas desde el inicio del partido. Por su parte en el Valladolid B recuperan a Manel que vuelve tras cumplir sanción. Por cierto, en el Guijuelo está apercibidos Ayala, Juliá y Carles Marc.

El colegiado del encuentro será el gallego Sergio Espasandín Cores que en participa en su segunda temporada en la categoría. En la primera acabó en el puesto 89, es decir, en el vagón de cola de la clasificación arbitral. Este colegiado ha dirigido una vez al Guijuelo en el Municipal, en el 3 a 1 a la Cultural del año pasado, mientras que al Valladolid B le ha dirigido dos veces en ambas fuera de su casa y en ambas perdió el filial pucelano en la primera por 3 a 1, el año pasado y en la segunda por 2 a 1, este año, en ambos casos en el Sardinero y ante el Santander.

Por cierto, el viaje gratis a Valladolid que proponía el Guijuelo para apoyar al equipo se ha suspendido por falta de aficionados interesados.