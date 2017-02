Chema Aragón: «Si no creyéramos en la salvación del CD Guijuelo habríamos metido más el bisturí en la plantilla»

En su segunda temporada al frente de la dirección deportiva del CD Guijuelo, Chema Aragón está viviendo la parte dura del ‘planificador’ de plantillas: que los resultados no lleguen. El conjunto chacinero lleva varias semanas en posición de descenso a Tercera División tras una nefasta dinámica de resultados -solo una victoria en los últimos 13 partidos del campeonato de Liga del grupo Ide Segunda B- que tiene al primer equipo salmantino ahora mismo a cuatro puntos de la salvación cuando restan quince partidos para terminar la competición.

El conjunto chacinero se ha reforzado con dos jugadores en este mercado invernal recientemente cerrado:Pablo Ortiz y Javito. Éste último, por su pasado en equipos de la Primera División griega y saliendo de la cantera del FCBarcelona -llegó a jugar con Messi en el filial y marcar en la 2004-05 más goles que el argentino- ha despertado ilusión en la afición. «No ha sido un fichaje duro ni en el aspecto económico ni a la hora de convencerle. Tuvimos ya la opción de ficharle cuando se lesionó Ayub y ahora sí que se ajustaba a lo que necesitamos. Ya puede jugar el domingo y sabemos que es un jugador que no se esconde y en la situación en la que estamos es el tipo de futbolista que necesitamos», señala Chema Aragón.

El vallisoletano no oculta su preocupación por la situación del equipo porque «nos está costando mucho ganar. Se lo decía esta mañana -por ayer- a los jugadores. Si estamos ahí en la tabla es por méritos propios.No debemos tener ansiedad por esta situación pero me alivia que en partidos de tensión como tuvimos en la Copa del Rey con tres partidos resolviéndose al final y dos de ellos en la prórroga, la plantilla respondió. Tenemos que cambiar el chip y afrontar los partidos así, como verdaderas finales porque realmente lo son para nosotros».

Aragón cree que la Copa del Rey, en la que el CDGuijuelo cayó en los octavos de final frente al Atlético de Madrid, «nos ha despistado un poco a todos. Hasta las Navidades no nos hemos dado cuenta de lo delicada que era la situación en la Liga. Los futbolistas me decían que creen que la plantilla es lo suficientemente buena como para no bajar y yo también estoy convencido de ello».En este sentido, el director deportivo del CDGuijuelo confiesa que «se acaba de cerrar el mercado invernal y si no creyéramos que nos íbamos a salvar con los que están y con los dos retoques que han llegado, habríamos cambiado mucho más el equipo. Esta tentación no la he tenido yo ni tampoco el presidente».

Cuestionado por la situación del entrenador Jordi Fabregat, que sustituyó a Mateo García en el banquillo y que hasta ahora no ha sido capaz de mejorar ni siquiera los números del madrileño, Chema Aragón expresa que «ahora mismo confiamos en él. Es el entrenador y no nos hemos planteado la salida. Nos ha matado un poco el último resultado, no lo esperaba nadie y menos por la imagen. El último partido puede generar dudas pero tenemos claro que queremos seguir contando con Fabregat».

Mensaje a la afición

El dirigente quiere además mandar un mensaje a la afición chacinera, que en los últimos partidos ha bajado su asistencia al Municipal y que en los últimos duelos ha pitado con prontitud al equipo en los partidos de casa. «Es el momento de estar juntos. No sé si puede ir más gente al campo, que espero que sí, pero al menos sí que solicitaría a los que están y que viajan con el CDGuijuelo por España que apoyen a los jugadores hasta el final sin pitar en los partidos. Lo necesitan».

En cuanto a los dos jugadores de la plantilla lesionados, el pucelano asevera que «con Ayub no sabemos cuándo va a estar disponible. Es una lesión larga y está en las últimas fases de la recuperación. Y en cuanto a Adriá Granel, está dando ahora los pasos seguros y parece que en breve ya estará con el grupo».

Por último, en caso de que el CD Guijuelo terminara descendiendo a Tercera División, Aragón no cree que peligre el futuro de la entidad porque «primero es una situación, la del descenso, que ni se me pasa por la cabeza. Pero si pasara, que no lo creo, el club ha tenido una buena campaña económica con la Copa del Rey», finaliza.