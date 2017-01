Juan José Salvador dimite como presidente de la junta gestora del Deportivo

Justo cuando parece que ya nada más le puede ocurrir al Deportivo Palencia, el presidente de junta gestora, Juan José Salvador, dimite alegando motivos personales y deja el timón del barco deportivista en una marejada, a la deriva y sin capitán. Ahora mismo nadie dirige el club, no hay presidente y ni siquiera se sabe qué es lo que hay que hacer.

Horas antes de que el ya expresidente de la junta gestora dimitiera, él junto con otros miembros de la misma esperaban a las puertas de La Balastera. ¿Su intención? Tomar posesión del cargo, reunirse con los jugadores y, posteriormente, dar una rueda de prensa. Pero la metálica y fría puerta blanca del estadio permanecía cerrada con llave, con toda la plantilla dentro.

Casi una hora más tarde, Pelayo abría la puerta e invitaba a entrar a Salvador. Todos los jugadores le esperaban en el vestuario. «Yo no voy a entrar solo con todos vosotros. ¿Y si me hacéis algo?», argumentaba. No había forma de ponerse de acuerdo. Unos, la junta gestora, querían entrar todos y otros, el equipo, solo querían al por entonces presidente. Finalmente entró Salvador con el secretario de la junta gestora, Sergio Palacios. Minutos más tarde, salía Diego Torres para invitar a Alberto Villegas a la reunión.

Según cuentan desde dentro del vestuario, los momentos de tensión y las amenazas se sucedieron. Finalmente la sangre no llegó al río. La plantilla, en contra de la junta gestora, pidió a Juan José Salvador que, además de dimitir, retirase el acta de la Junta de Castilla y León, con la intención de que se restableciera la antigua directiva del club.

Una hora después de haber entrado con los jugadores, la metálica y solitaria puerta blanca del estadio se abrió de nuevo dando paso a Juan José Salvador, Alberto Villegas y Sergio Palacios. No se había solicitado sala para la rueda de prensa prevista tras la toma de poder, así que se improvisó una ronda de preguntas en el lateral de La Balastera, casi sin luz y, evidentemente, con el frío como invitado especial.

«Ahora mismo no tengo fuerzas y por problemas personales no puedo seguir al frente de la junta gestora. Os comunico que yo presento mi dimisión», señaló con semblante serio. Y la siguiente pregunta que había que hacerse era, ¿y ahora qué? «No sabemos qué pasos tenemos que seguir ahora, si puede seguir la junta gestora o si habría que darla de baja», añadió el expresidente Juan José Salvador, que ya renunció a dirigir este mismo club el 5 de diciembre de 2014, alegando también motivos personales.

Miembros de la plantilla acusaron a Alberto Villegas de haber puesto en marcha la junta gestora y le reclamaron que terminase con la misma. «A ver cómo se podía quitar esto, que teníamos que quitarlo, como si hubiese sido mía la idea», explicaba ayer Alberto Villegas, quien minutos más tarde volvió a reunirse con varios jugadores (esta vez en la calle) para continuar la acalorada conversación del vestuario.

Un manojo de nervios

Los jugadores están intranquilos, nerviosos. Sin patrón que dirija el barco, quién decide las altas de los nuevos fichajes y quién da la baja a los futbolistas que fueron despedidos la semana pasada. Todo esta en pause. Pero el domingo llega el cuarto de la tabla de clasificación, el Pontevedra, al campo del Deportivo, que no está precisamente para regalar puntos. Y el martes de la próxima semana se cierra el mercado de invierno y el conjunto palentino necesita refuerzos.

La junta gestora abandonó los aledaños de La Balastera horas más tarde, sin tener en su poder las llaves del estadio, sin haber hecho el traspaso de poderes y sin presidente.