El Deportivo acusa a la junta gestora de falsificar documentos para dirigir el club

No hay jornada tranquila para el Deportivo Palencia en los temas extradeportivos. Si en la jornada del lunes los directivos se veían las caras con Santi Sedano en el juzgado, ayer se enteraron de que la Junta de Castilla y León había tramitado el acta de la junta gestora, que les daba validez para dirigir al club morado. Lejos de quedarse con los brazos cruzados, han presentado un escrito en la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León señalando la ilegalidad del acta que se ha tramitado. Además, Javier Rodríguez, presidente del club hasta la llegada de la junta gestora, presentará hoy una denuncia en el juzgado por si los hechos fueran constitutivos de falsificación de un documento privado.

«Entendemos que es ilegal porque lo que envían a la Junta no es un acta del Club Deportivo Palencia y eso es falsificar un documento privado», explicó ayer el abogado del club. «¿Quién les ha votado? ¿Cuál ha sido el proceso constituyente para que sean los máximos responsables del club?», continuó el letrado. «El acta no emana de un organismo oficial, no es de la junta que votó una asamblea», añadía.

La resolución a este conflicto podría llegar en los próximos días. «Se está intentando que esto quede resuelto para no impactar en el club», señaló ayer Javier Rodríguez.

A falta de siete días para que cierre el mercado de invierno, el Deportivo Palencia está con varios huecos notables en la plantilla después de que se haya dado baja a seis jugadores y, hasta el momento, solo hayan llegado dos refuerzos. «Ahora mismo yo ya no soy el presidente del Deportivo Palencia, sino que lo es el presidente de la junta gestora, que es Juan José Salvador. Los nuevos gestores tendrían que ponerse en contacto con Francisco Serrano, el gestor comercial», concluyó ayer Javier Rodríguez.

Francisco Serrano: «Esto entorpece mucho todo el trabajo que estamos realizando»

El director económico del Deportivo Palencia, Francisco Serrano, no daba crédito. No entendía qué bien podía hacer al equipo la creación de una junta gestora que les impidiera hacer su trabajo. «Lo que han hecho es muy grave y esto paraliza todo, todo. Ya no podemos hacer nada», explicaba en la mañana de ayer. «Esto perjudica mucho al club y al trabajo que estamos realizando. Realmente no saben lo que han hecho», añadía con pesar.

Serrano no paraba de preguntar quién iba a ocuparse de los temas económicos, con la junta gestora cogiendo el bastón de mando del club. «¿Cómo pago yo ahora a los jugadores o es que les van a pagar ellos?», argumentaba. «España es un país de pandereta y lo de Palencia aún es peor, de pandereta y de zambomba. Esto no se ha visto en ningún otro sitio», se lamentaba el gestor comercial del Deportivo Palencia.

El mandatario del club morado no entendía la decisión que había tomado la Junta de Castilla y León al dar validez a la junta gestora que, a su parecer, entorpecía y paralizaba su trabajo. «La Junta de Castilla y León no sabe lo que ha hecho, no tiene ni idea», señalaba Serrano, quien reconocía que había mantenido en la tarde del lunes una reunión con un inversor para que les aportase una suma importante de dinero, necesaria para el equipo palentino. «Y ahora qué le digo yo al inversor sobre esto», se preguntaba Serrano.