Santi Sedano no llega a un acuerdo con el Deportivo y el proceso sigue adelante

El exentrenador del Deportivo Palencia Santi Sedano se tuvo que ver ayer las caras con los máximos dirigentes del conjunto palentino, el presidente, Javier Rodríguez, y el director económico del club, Francisco Serrano. La cita tuvo lugar en el Juzgado Número 2 de lo Social de Palencia.

Sedano reclamaba el salario que tendría que haber cobrado esta temporada, en el caso de haber podido ejercer su trabajo en el banquillo morado. La cantidad ronda los 19.000 euros, después de que el club haya saldado ya la deuda del contrato federativo, que ascendía a 3.000 euros.

«La verdad es que soy nuevo en estos temas. Es la primera vez que tengo que hacer esto», reconocía el técnico, tras el juicio. «No ha habido ninguna posibilidad de negociación porque ellos no han reconocido la deuda que tienen conmigo. Ellos siempre me han dicho que no. Yo reclamo lo que teníamos firmado y que desde mi punto de vista no se ha liquidado», añadía.

Santi Sedano, el entrenador que condujo al Deportivo Palencia a Segunda B, tenía contrato para la presente campaña, para afianzar en la nueva categoría al equipo morado. Y comenzó la pretemporada con el conjunto, llegando a dirigir al Deportivo en un encuentro de preparación ante el Tordesillas. Corría el 30 de julio. Al terminar el partido, bajaron al campo el entonces director deportivo, José Manuel Suárez Rivas ‘Sietes’, y Javier Rodríguez para comunicarle que no contaban con él para liderar el proyecto que los asentara en la nueva categoría, la Segunda División B. Finalmente después de muchas idas y venidas con varios técnicos de prestigio, el bastón de mando recayó en el entrenador Óscar de Paula.

«Esto se ha alargado mucho más de lo que me hubiera gustado. He llegado hasta aquí porque considero que es lo justo», señalaba con determinación Sedano, que tiene muchas ganas de poner punto y final a este capítulo de su vida. «No sé el tiempo que puede durar esto. Tenemos que esperar que la juez decida lo que cree conveniente, no sabemos los plazos», aseguraba el entrenador vallisoletano.