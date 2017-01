Villegas insta a Serrano a que negocie con él la compra de la marca Smashing Rules

El nombre de Alberto Villegas ha irrumpido con fuerza en las páginas del periódico después de que el ex director deportivo registrase a su nombre la marca del antiguo patrocinador principal del Deportivo Palencia, Smashing Rules. La respuestas de del gestor comercial del club no se hizo esperar y el domingo anunció que la empresa «no se va a quedar quieta».

Hasta ahora, Alberto Villegas no se había pronunciado sobre este tema, pero ayer lo hizo a través de un comunicado en el que asegura que Smashing Rules no estaba registrada hasta que lo hizo él, e insta a Serrano a negociar la compra de la marca. «Smashing Rules, traducida al español, Rompiendo Reglas, no tiene ningún registro en ninguna de las 45 modalidades diferentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, solo y exclusivamente las dos que yo he hecho. Es decir, una vez más, vuelve a mentir. Eso sí, si usted quiere, me llama y negociamos la venta de la marca, para que vea qué malo soy», señala Alberto Villegas en su comunicado.

El ex director deportivo asegura que Serrano, tras conocer la noticia, por este periódico, llamó para pedir explicaciones a la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM). «Claro que hay 45 clases diferentes de registro en la OEPM. Es más, también sé que después de enterarse por El Norte de Castilla, ha llamado a la oficina de patentes y marcas del Ministerio de Fomento para saber cómo, cuándo y por qué. Cuando uno no hace más que mentir y difamar, a veces pasan estas cosas, que te han pillado, y te he dejado, como vulgarmente se dice, ‘en bragas’», señaló Alberto Villegas.

El ex director deportivo recalca en su escrito que la marca es suya. «Yo lo único que he hecho ha sido registrar una marca libre, que no pertenece a ninguna multinacional ni a nadie. No sé yo, pero no me cuadra mucho que una multinacional quiera, según usted, poner 350.000 euros en un club y no se gaste apenas 300 en registrar su marca, como que huele un poco mal», asegura en su comunicado.

Villegas, socio número 9 del Deportivo Palencia y fundador del club, espera que Serrano reclame los dos meses de patrocinio gratuito a Smashing Rules. «Supongo que tendrá por escrito el contrato para poderles reclamar la cantidad acorde a los más de dos meses que les hemos anunciado, no pongo en duda que, a un gran abogado como él, estos detalles no se le escapan», señala Villegas, que solicita a Serrano que vaya con la verdad por delante. «Reconozca públicamente que es una más de tantas, que esta vez le han pillado, y posiblemente así no quede como está quedando», concluye.