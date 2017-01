Un punto que no llena al Guijuelo

Ni Burgos ni Guijuelo quisieron arriesgar en exceso y acabaron sumando un punto cada uno, el punto del miedo. Ninguno de los contendientes que se citaron en El Plantío deseaba dar un paso atrás tan importante como el que suponía una derrota ante un rival directo, estando como están ambos equipos luchando en el vagón de cola y, teniendo en cuenta también el resultado de la primera vuelta (1-1). Pareció que por la mente de ambas escuadras pasaba constantemente el pensamiento de que una derrota no solo suponía no sumar, sino que significaba que el rival lo hiciera por partida doble: la victoria y el average particular. Seguramente eso invitó a tomar más precauciones y supuso que ambos equipos ofrecieran un duelo poco vistoso. Incluso aburrido.

De esta forma, el CD Guijuelo suma un nuevo punto que no le sirve para sus aspiraciones de salir de los puestos de descenso. Los de Jordi Fabregat acumulan ya cuatro jornadas seguidas sin ganar -dos empates y dos derrotas- de un conjunto, el chacinero, que continúa alargando una peligrosa racha: ha sumado solo 10 puntos de los últimos 36 en juego.

De inicio, con el recién incorporado Odei en el once, los locales fueron dominadores, tuvieron el balón y parecían ordenarse en torno a sus ‘jugones’ del medio, Carlos Ramos y Álvaro Antón, con Uxío guardándoles las espaldas. Fruto de ello, a los 5 minutos tuvo su primera oportunidad el equipo de Manix Mandiola en una combinación entre Jorge Fernández y Adrián que concluyó con un chut desviado del primero.

No fue, sin embargo, este dominio la tónica general del primer tiempo. Más bien al contrario, porque, a partir del minuto 10, los chacineros tuvieron el esférico, aunque no tanto el peligro. La tensión en la grada de El Plantío por la posibilidad de que el conjunto de Jordi Fabregat se adelantara en el marcador era más una sensación propia del dominio visitante, con Álvaro y Juliá dando equilibrio, que de los acercamientos al entorno de Toni Lechuga.

Aunque sí tuvieron los atacantes del Guijuelo las mejores oportunidades del duelo. Carmona, por ejemplo, muy activo, aunque desafortunado y superado por la anticipación de la zaga burgalesa, sobria en esta ocasión. Menos peligro aún generó el goleador Pino, casi desapercibido de cara a meta.

En tales condiciones, el encuentro se centró más en lo táctico que en lo técnico, aunque el gol lo tuvieron más cerca los salmantinos, especialmente en el minuto 14, cuando gozaron de una inmejorable triple oportunidad. Toni dejó el balón muerto tras disparo de Raúl Ruiz, Ángel chutó contra el poste y Aspas no estuvo acertado a la tercera. La oportunidad, bien es cierto, generó cierta inquietud en los locales y permitió el dominio del Guijuelo, que tuvieron su cuarta oportunidad en pies de Juliá en el minuto 22. Y diez después, Carmona tardó una eternidad en decidir y acabó perdiendo el esférico.

Minutos de dominio locales

Un dominio que en la segunda mitad no se mantuvo, pese a un susto para los locales en el 49, cuando Jorge Fernández evitó in extremis que el balón llegara en situación inmejorable a Pino. A partir de entonces, los burgalesistas fueron mejores. También en oportunidades, aunque no de gran entidad salvo un cabezazo de Adrián a centro parado de Antón, perdiéndose el balón por encima del travesaño en el minuto 76 del encuentro.

Los cambios introducidos por ambos técnicos, más atrevidos en el bando local, no significaron un revulsivo para un choque que se perdía en muchos momentos en lo insulso y que dejó un resultado final justo por los deméritos contraídos en ambos bandos.