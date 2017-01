El central argentino Franco Flores, en la órbita del Deportivo Palencia

Franco ‘Turu’ Flores. Así se llama el central que quiere contratar el Deportivo Palencia para reforzar una zaga que se ha convertido en un coladero y que es, junto a la de la Arandina, la más goleada del grupo.

Este ‘Turu’ Flores no es el delantero que llegó a la UD Las Palmas en 1996 y que pasó por el Deportivo de La Coruña y el Real Valladolid, entre otros. Este ‘Turu’ es Franco Valentín Flores, un jugador argentino nacido en 1993 con un seudónimo inspirado en el mítico goleador de los noventa. Franco llegó esta temporada a España desde su Argentina natal para recalar en las filas del Lleida Esportiu, un equipo con el que ha disputado once partidos esta temporada. Su presencia en las alineaciones ha sido intermitente y la razón de esta circunstancia ha sido la excesiva dureza del jugador, que le ha llevado a ser expulsado en dos ocasiones, a pesar de no ser un fijo en el once inicial.

El Deportivo se encuentra a la espera de que el argentino resuelva su salida del Lleida y el propio jugador se negó ayer a pronunciarse sobre el tema. «Hasta ahora tengo contrato con mi club actual y es al que me debo», afirmó.

La excesiva agresividad de Franco Flores le ha hecho prescindible para el Lleida, que es undécimo en la tabla del grupo tercero de Segunda División B. El defensor alegó tras sus expulsiones que el criterio para mostrar una roja en Argentina y en España es diferente, pero parece que el club leridano ya tiene tomada la determinación de dejar marchar al jugador, y el Deportivo se encuentra a la espera de que ambas partes lleguen a un acuerdo para firmar al jugador.

Franco Flores, de 1.86 metros de altura y 80 kilos de peso, es natural de Pergamino (Buenos Aires), y cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino, en la que debutó en 2012 de la mano de Argentinos Juniors, el club donde se formó. Además, Flores ha jugado también en el CA Douglas Haig y en el CA Brown de Adrogué.

Flores encaja a la perfección en el perfil que buscaba el Deportivo para la zaga: un jugador joven que pueda sustituir a Carrasco cuando las circunstancias lo requieran. Pero para que lleguen jugadores senior al proyecto es necesario que salgan miembros de la plantilla actual. Francisco Serrano comunicará hoy los descartes a los jugadores y la plantilla por fin saldrá de dudas y conocerá quién se marcha del club.

Orbegozo no llegará

El Deportivo Palencia sigue trabajando para hacerse con un delantero centro y, aunque las redes sociales señalaban ayer que el punta del Real Jaén Mikel Orbegozo podría acabar jugando de local en La Balastera, parece que el delantero no vestirá de morado.

El delantero quiere rescindir su contrato con el Real Jaén porque no está contando demasiado en un club con serios problemas económicos. No obstante, fuentes del Deportivo Palencia señalan que el delantero guipuzcoano de 27 años no acabará firmando, por lo que la búsqueda de un delantero sigue en un club que hoy anunciará el nombre de los jugadores descartados, que dejarán sus fichas libres para que lleguen nuevas incorporaciones.

«Esto es una empresa en la que no vamos a echar a nadie hasta que tengamos atado un sustituto». Esto afirmaba hace solo unos días el director deportivo del club, Miguel Zurro, y parece que las incorporaciones se aproximan al fin en este equipo, que se apresura en encontrar refuerzos antes de que llegue el final del mes y se cierre el mercado de invierno.