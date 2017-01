La victoria se escapa entre los dedos al Guijuelo

El partido de ayer se resume muy fácilmente: el Guijuelo jugó más y mejor que el rival, tuvo una decena de acciones que pudieron acabar en gol, de las que solo aprovechó dos, mientras que el Racing de Ferrol tuvo dos jugadas de estrategia que los locales no defendieron bien, una acabó en el larguero y la otra en gol y a esto habría que sumar una pequeña ayuda arbitral que acabó en desastre defensivo y en el segundo gol visitante. Lo demás fue sufrimiento para los gallegos e intentonas locales. Es decir el Guijuelo tuvo 8 o 10 ocasiones y cometió 3 errores de bulto, que fueron las únicas ocasiones de los ferrolanos. Al final empate a dos injusto por el juego desplegado y por la apuesta de cada uno de los equipos, pero tristemente ajustado a dos realidades, la primera es la falta de acierto de cara a portería rival en el Guijuelo, que a pesar de todo tuvo el partido en sus manos y se le volvió a escapar entre los dedos y en segundo lugar por la efectividad ante el error de los gallegos, que no generaron ni una acción destacada, que no fueran disparos desde más de 30 metros, pero que supo aprovechar tres errores inocentes del Guijuelo, de los que dos convirtió en gol.

El partido comenzó con el Guijuelo y el Racing de Ferrol dubitativos, con muchos errores en el pase corto, en el caso del Guijuelo y con falta de precisión en el desplazamiento largo, en los visitantes. Así transcurrieron los 10 primeros minutos y a partir de ahí el Guijuelo dominó, creo, mereció, pero no acertaba. La ocasión más clara de esta fase fue un centro de Piojo desde la derecha, que no encuentra rematador en el área rival. El Guijuelo llegaba, pero no concretaba y el Racing de Ferrol ni lo intentaba, esperaba un error, una estrategia o que sonara la flauta. Con el Guijuelo volcado aparece Juliá por la izquierda cede a Pino, que en una baldosa se habilita para el disparo desde la frontal, para batir a Sergio García. Minuto 20, uno a cero y justicia en el marcador. Pero desde el gol el Guijuelo se dio un respiro y dejó de mirar a la portería contraria, lo que provocó que dejara de jugar en campo contrario. Los ferrolanos no llegaban más que con la estrategia. Así, en el 30, en una falta Nano remata ganando a todos por arriba, el balón bota en el área pequeña y se va al larguero. Además, en el 35 los gallegos sacan un córner, el Guijuelo defiende mal y Catalá remata, la pelota rebota en Juliá y acaba entrando. Así acabó la primera mitad, con ese injusto empate a uno.

En la segunda los locales salieron a recuperar lo perdido, asediando al rival, encerrándolo en su área y primero Aspas, después Carmona y finalmente Pino a punto estuvieron de hacer el segundo para los suyos. Pero en un saque de banda, en el minuto 52, los del Racing adelantan 20 metros el lugar del saque, el árbitro duda, pero entiende que no hay aprovechamiento porque sólo hay uno del Ferrol y dos del Guijuelo, deja seguir, el gallego se quita el balón de encima colgándolo al área donde hay 4 del Guijuelo y sólo uno del Racing, pero Armental que acaba rematando sólo en el segundo palo. Los gallegos no habían llegado al campo contrario y ya tenían el segundo en su marcador. Tras el gol el Guijuelo volvió a centrarse en la portería contraria y acumuló un buen número de llegadas, pero la falta de definición en el último pase y la de acierto en el remate les relegaba a la derrota. En el minuto 74, tras una buena jugada de Ángel Sánchez, el balón lo deja Pino en la frontal para la llegada de Juliá, que consigue el empate con un disparo raso.

Con el marcador igualado el Guijuelo siguió sumando ocasiones, con un Racing de Ferrol sin ideas, cerrado en su campo, esperando otro error u otra estrategia. Por su parte el Guijuelo seguía volcado y en esas en, un disparo desde la frontal acaba despejándolo mal Sergio García y el rechace lo toca Pino, que es arrollado por el portero, el colegiado en lugar de pitar penalti, señaló falta del delantero, interpretando que había tocado la pelota con la mano, polémica decisión.

Los de Fabregat seguían teniendo la posibilidad de llevarse el partido, en el minuto 80, como ya ha sucedido en otras ocasiones, sin ir más lejos en Pontevedra, en un balón profundo de Ángel Sánchez deja a Manu Dimas solo ante el portero rival, el delantero canario duda, como en Pontevedra, dispara mal, como en Pontevedra y falla la ocasión, como en Pontevedra, que podría haberse convertido en la definitiva, la que hubiera dado la victoria a los locales que no ganaron por falta de acierto de cara a la portería contraria, pero que merecieron el empate si se tiene en cuenta que el rival llegó tres veces al área, si no se cuentan los dos o tres disparos desde más de 40 metros, en las tres se equivocó el equipo, ayer el Guijuelo volvió a merecer la victoria pero le falto efectividad y le sobraron regalos defensivos.