«Tenemos la espada de Damocles en la cabeza y hay que convivir con ello»

Ayer empezó una semana complicada para el Deportivo, que deberá pasar el mal trago de decir adiós a jugadores de su plantilla actual para que lleguen nuevos futbolistas al proyecto. El técnico, Óscar de Paula, asegura que la decisión final sobre las bajas no es suya y espera que se acierte con los descartes y con las incorporaciones.

–Los partidos siguientes son ante el Celta B, el Pontevedra y Racing de Ferrol. Si no se puntúa en ninguno de estos encuentros, las cosas se van a poner muy complicadas...

–La manera de pensar desde el principio de temporada ha sido ir jornada a jornada y ahora, también. Hemos caído en Izarra, no hemos sabido competir como lo hicimos contra el Racing de Santander, concedimos mucho y eso nos hizo ir detrás del contrario. Casi lo arreglamos en la segunda parte, pero no lo conseguimos. Ahora nos queda levantarnos y preparar el partido ante el Celta B, que está en un buen estado de forma.

–¿Qué le hace más falta a su equipo, un delantero con gol o un mediocentro que haga al equipo menos dependiente del fútbol directo?

–En función de los jugadores que hemos ido usando, ahora lo que más necesitamos es gol y ahí es dónde puede estar la mayor necesidad del equipo, tras la llegada de Carrasco.

–Pero también les han metido 14 goles en cuatro partidos. ¿Cómo se puede tapar el coladero en el que se ha convertido el equipo en las últimas jornadas?

–Contra el Racing sí que estuvimos sólidos. Veníamos de haber encajado 10 goles en dos partidos contra el Guijuelo y el Mutilvera, y ahora hemos vuelto a encajar tres. Los goles ante el Izarra son más por errores nuestros que por méritos del contrario. ¿Cómo podemos mejorar? Poniendo más concentración, más atención en cada acción y no cayendo en la relajación.

–¿El equipo puede lograr la salvación con la plantilla que tiene actualmente?

–He pedido un refuerzo por línea. Un defensa –que ya lo tenemos–, un centrocampista y un delantero.Ahora tenemos que hacer algún esfuerzo para tener más garantías de éxito.

–Francisco Serrano vendrá a Palencia el miércoles y ahí será, en un principio, cuando se anuncien las bajas para que lleguen esos jugadores que usted ha pedido. ¿Qué jugadores van a salir del equipo?

–No tengo ni idea. Esa cuestión la lleva exclusivamente la dirección deportiva y Paco y no sé a que jugadores se va a dar la baja.

–¿Entonces no se ha contado con usted para conocer su opinión sobre qué jugadores son los más prescindibles?

–Hemos hablado, hemos compartido impresiones y debatido, pero la decisión final la van a tomar ellos.

–El anuncio de que va a haber novedades en la plantilla ha añadido una dosis de nerviosismo a lo jugadores. ¿Eso ha influido en su rendimiento?

–Sin duda. Esa incertidumbre de si me va a tocar a mí o no, es complicada. Incluso yo mismo estoy pendiente de si puedo salir o no porque los resultados no van. Este tipo de situaciones no dan tranquilidad al grupo para trabajar en las mejores condiciones posibles.

–¿Y esto ha afectado también al ambiente en el vestuario?

–El vestuario sigue siendo una auténtica piña, una familia en la que remamos todos en la misma dirección. La verdad es que es de agradecer y de alabar ese esfuerzo que están haciendo.

–Pero cuando una familia va a perder un miembro, se sufre...

–Pero esto es así. El mercado de invierno es así y el del entrenador es estar siempre con una maleta echa en la puerta por si te toca a ti. Tenemos la espada de Damocles siempre sobre la cabeza y hay que saber convivir con ello. Es cosa del fútbol y sucede en todos los equipos de todo el mundo. El club dice quién se va y quién entra, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber lo que hemos dado para irnos o quedarnos.

–¿Se siente capacitado para llevar este barco a buen puerto?

–Sí. Claro que sí. Me veo sobradamente capacitado.

–Muchas veces, lo personal también influye en estas decisiones. ¿Cómo es su relación con la dirección deportiva y con Francisco Serrano?

–Principalmente, son los resultados los que mandan en las decisiones. Es lo que te hace ganar tiempo para seguir trabajando, pero para mí es importante cómo consigo ese resultado. No solo soy un entrenador resultadista y mi relación, tanto la dirección deportiva como con la empresarial es muy buena. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me han ofrecido. Creo que tenemos 19 puntos gracias a un trabajo espectacular que hemos hecho desde que hemos llegado aquí y, a partir de ahí este equipo puede crecer mucho.

–La marcha de ‘Smashing Rules’ del proyecto elimina una posibilidad enorme de ingresos, tal y como señala Serrano. ¿Temen que esta circunstancia les afecte en lo económico y que dejen de cobrar?

–Eso ya es una cuestión de la gestión económica. No tengo ni idea de lo que puede pasar. Yo no estoy preocupado porque, a día de hoy, está todo más o menos en orden y si el año pasado estuvieron seis meses sin cobrar y ascendieron, este año la situación es mucho más tranquila.

–¿Qué le diría a la afición que ve que el equipo no levanta cabeza?

–Tal vez, esa afirmación sea excesiva. El equipo está dentro de la pelea por su objetivo de salvar la categoría. Invitaría a esa gente de fútbol que está dormida a que se reenganchase al equipo, pero es un cuestión que tiene que llegar poco a poco, a base de hacer las cosas bien, de dar calma, seriedad y de profesionalizar el club. Eso va a ser lo único que va a hacer crecer el fútbol en Palencia.

–¿Ve al club más profesional que cuando llegó?

–Hemos mejorado bastante.