Al Guijuelo solo vale la victoria para salir del lío

En las seis primeras jornadas de Liga el Guijuelo comenzó a apuntalar lo que a partir de la séptima semana se hizo patente con la derrota en el Municipal ante el Tudelano, el 1 de octubre. A partir de ahí el Guijuelo se metió en un lío del que aún hoy no ha salido. Después de tres meses y medio los guijuelenses continúan necesitando acumular dos o tres buenos resultados para empezar a alejarse de los puestos de peligro.

Desde esa jornada 7 y hasta ahora el mejor puesto en la clasificación que ha tenido ha sido el numero 12, habiendo estado cinco semanas en el 15, una en la de promoción al descenso y 3 en descenso directo, tras la jornada 9, la 17 y en la actual. Sin duda un bagaje poco adecuado para un equipo que no debería de pasar problemas de este calado y especialmente poco ajustado a un equipo que ha demostrado en el campo, a pesar de todos los pesares, estar a la altura de los mejores en juego, aunque los resultados no le hayan acompañado.

La espiral de negatividad, que arrastra desde el principio de la competición, que fue creciendo durante las primeras jornadas y que acabó explotando tras la jornada 14, está ahora a punto de reconducirse. Si nada más le pasa a este equipo, su resurgir será cuestión de horas o de días. Los resultados empezarán a caer por su propio peso y esto le permitirá ver la situación desde otro punto de vista, diferente al actual. En lugar de mirar las cosas desde abajo, lo podrá hacer desde mucho más arriba.

Solo dos victorias en casa

Para iniciar ese camino ascendente los de Fabregat no pueden dejar escapar ningún punto más del Municipal. Hasta ahora en los nueve encuentros disputados en Guijuelo solo han ganado dos partidos, al Valladolid B y al Palencia y han empatado en cinco ocasiones. En este partido Jordi Fabretat verá las evoluciones de los suyos desde la grada, tras la sanción de dos partidos por su expulsión en Pontevedra, será Jorge Heredia el que dirija a los suyos, entre los que no estarán Álvaro y Raúl Ruiz, sancionados, ni Ayub, Granell, Néstor y Jonxa, lesionados, que en el mejor de los casos, por lo menos, necesitan dos semanas más para volver a estar a listos. Por lo tanto el Guijuelo cuenta con 14 jugadores para este partido, tras la marcha de Maiki, que también ha sido uno de los protagonistas de la semana. En el Racing de Ferrol de Miguel Ángel Tena, salvo necesidad no viajarán los tres jugadores a los que se les quiere dar la baja: Alex Felip, Velayos y Sergio Martín. El que sí está disponible es Juan Martínez ya recuperado. Además el Racing de Ferrol se ha reforzado en el medio centro con Laro Setién, hijo Quique Setién y en el lateral derecho con Sergio de Paz, este último está listo para jugar. El árbitro será Luis Fernando Collado López del colegio castellano manchego.