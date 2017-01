Maiki se va del Guijuelo

No se sabe que que más le puede pasar al Guijuelo para que no empiece a reflejar en sus resultados la superioridad que demuestra en el terreno de juego ante sus rivales en las últimas semanas, con Jordi Fabregat en el banquillo.

Ante el Izarra mereció ganar, igual que ante el Racing de Santander y ante el Pontevedra, pero por unas cosas o por otras no fue capaz de dejar constancia de las diferencias en el marcador. Además de esos tres partidos, con Fabregat no acabó de estar bien ante el Mutilvera, ni tampoco ante el Celta B, al contrario que ante el Palencia. En total seis partidos en los que sumó 5 puntos, que deberían haber sido otros tantos más, como poco. Pero nada es como hasta la jornada 14. Los que siguen al Guijuelo ven con claridad que cuando la justicia impere el equipo comenzará a ganar. Eso sí, esperemos que la remontada no se haga de rogar y comience cuanto antes. De momento para el partido del domingo el Guijuelo sólo podrá contar con 14 jugadores a no ser de que alguno de los lesionados se recupere. Para empezar Maiki ha cerrado su etapa en Guijuelo y ya está en Valencia para unirse a un nuevo proyecto.

Por otro lado, además de la derrota y del enfado de Pontevedra el Guijuelo se trajo tres sancionados: Álvaro por la doble amarilla, Raúl Ruiz que cumple ciclo y Jordi Fabregat que también fue expulsado. A estas bajas hay que sumarles las de Granell y Ayub, así como las de Néstor y Jonxa, por lesión, salvo que durante la semana se puede recuperar alguno.

Luque, disponible

El que si estará el domingo será Luque, que no pudo viajar a Pontevedra por motivos personales y con permiso del club. En definitiva, a día de hoy el Guijuelo para medirse al Racing de Ferrol tiene 14 jugadores a su disposición y el partido lo tendrá que dirigir el segundo entrenador, Jorge Heredia.

A lo dicho se podría sumar en la balanza que el Racing de Ferrol llega en su mejor momento, acumulando la mejor racha de toda la temporada con 5 semanas sin perder, en las que logró 4 victorias y 1 empate.

Pues bien, ante todo este tipo de situaciones, lo mejor de todo es que si el Guijuelo sigue haciendo las cosas como en esta última etapa, por muy mal que se dé, solo dejará de ganar si los planetas se alinean otra vez en su contra o si se produce una jornada más un inesperado cataclismo deportivo. Los que ven de cerca como plantea y desarrolla los partidos este Guijuelo han de tener claro que sea cual sea el rival, de este grupo, el conjunto salmantino puede, debe y habitualmente merece ganar los tres puntos. Ya no sé que le puede pasar más a este equipo para que no empiece a ganar. Es más, en cuanto comience esa nueva dinámica es muy probable que en unas cuantas semanas pueda olvidarse de los puestos de descenso, en los que esta semana ha vuelto a caer y desde los que tiene remontar. Potencial tiene de sobra, por lo demostrado, para hacerse un sitio en la zona cómoda de la tabla.

Por cierto para los amantes del mercado de invierno, ante la salida de Maiki el Guijuelo trabaja para cubrir su plaza con una incorporación que no sería extraño que se cierra en las próximas horas. Sin descartar que pueda haber alguna más, dado que cuenta con una ficha libre.