El Deportivo Palencia planea dar la baja al menos a dos de sus jugadores

El Deportivo Palencia camina directo hacia el abismo del descenso de categoría, y sus dirigentes tienen claro qué deben hacer para modificar la dirección: cambios en la plantilla. Los mandatarios del club consideran que hay miembros de la plantilla que han rendido por debajo de las expectativas, y mañana comunicarán la baja al menos a dos jugadores. «Hay que hablar con cada uno de los jugadores. Entendemos que hay futbolistas que tenían que haber rendido muchísimo más de lo que lo han hecho», señaló ayer el gestor comercial del club, Francisco Serrano, que mañana mismo viajará a Palencia para comunicar a los jugadores las bajas que hay previstas. «Procuraremos dar una baja en los puestos en los que contratemos a gente. El jueves –mañana– voy para allá y se comunicará a los jugadores lo que se decida finalmente. Tenemos que tomar la determinación ya, no puedes fastidiar a los jugadores que tendrán que buscar equipo», señaló Serrano.

El gestor comercial no ha querido anunciar los nombres de los jugadores hasta que hable directamente con ellos, pero en todas las quinielas aparece el nombre de Iván Zarandona, algo que desmiente Serrano. «No sé las razones por las que salen estos nombres. En la reunión que tuvimos el director deportivo, De Paula y yo no hablamos de nombres en concreto, solo de posiciones», explicó el gestor comercial.

Serrano quiere olvidarse de sentimentalismos y asegura que las bajas servirán para que el equipo mejore y logre la meta de la salvación. «Esto es fútbol y creo que los sentimientos no están ligados a esta cuestión. Hemos metido pocos goles, por lo que necesitamos un delantero con gol. Nos han metido muchos goles, por lo que tenemos que reforzar la defensa. Eso lo tengo claro. También quiero a alguien en la media, por lo que tendrán que salir dos o tres jugadores. Esto es una cuestión de lógica, de sentido común. Lo que no puedo hacer es arriesgarme a sumar otros 19 puntos y acabar llorando por si me salvo o no», apuntó ayer Serrano.

El club necesita deshacerse de miembros de la plantilla para poder contratar a nuevos jugadores, ya que solo cuenta con un ficha libre y solo puede ser ocupada por jugadores menores de 23 años. «Los sub 23 son lo de menos, los problemas vienen con los mayores de 23 años porque si queremos contratar un delantero o un mediapunta bueno, hay que dar una baja, irremediablemente. Hay jugadores como Macaroni o Segura que no juegan, pero los que nos preocupan son jugadores con más peso», apuntó Serrano.

Las razones para que unos y no otros abandonen la disciplina del club no responderán a motivos económicos, según el gestor, que asegura que las bajas se darán única y exclusivamente por motivos de rendimiento. «El director deportivo y el entrenador son lo que tienen que tomar la decisión. Yo no miro si ganan más o menos o si tienen un año, dos o cincuenta de contrato, como se ha podido demostrar en el caso de Bayón», agregó Serrano

Una vez que se comuniquen las bajas, se comenzará a fichar, y parece que el club tiene bien claro qué es lo que necesita. «En un principio se planteó traer un delantero bueno, que meta goles, y luego un jugador del centro del campo de calidad. Queda en el aire si necesitamos un central que acompañe a Carrasco, porque si le echan un partido o se lesiona, estamos en las mismas», concluyó un Serrano que mañana tendrá trabajo.