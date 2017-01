El Deportivo Palencia no aguantó lo suficiente

Nueve minutos. Eso fue lo que le faltó ayer al Deportivo Palencia para haber sumado un punto con el que ya soñaba la afición palentina tras ver cómo se desarrollaba el partido.

0 CD Palencia Alejandro, Pablo Pérez, Héctor Sánchez, Carrasco, Acoidan, Ibón, Rodri (Zapata, min. 70), Zarandona, Murillo (Héctor Granado, min. 58), Diego Torres (Xavi Moré, min. 81) y Fede.

1 Racing de Santander Iván Crespo, Córcoles, Julen, Samuel, Israel, Sergio Ruiz (Javi Cobo, min. 75), Jara, Peña (Alberto, min. 89), Cayo Quintana (Somavilla, min. 93), Heber y Aquino.

El fútbol a veces es injusto, y ayer le jugó una mala pasada a un equipo palentino que no se mereció tal castigo. Los hombres de De Paula salieron al choque enchufados, sabiendo de la dificultad del encuentro, pero sin que les templara el pulso en ningún momento. Incluso pudieron haber marcado ya en la primera mitad. Pero no fue así y el Deportivo empieza el año con una nueva derrota, de las que hacen daño, visto el nivel que demostró el equipo.

La velocidad de Rodri por la banda derecha fue lo mejor de una primera mitad que acabó con empate a cero en el electrónico. El Deportivo llegó, pero no supo rentabilizar sus ocasiones. Diego Torres y Fede Inestal pudieron abrir el marcador, pero la suerte no les acompañó. Mientras, el Racing se acercaba a la portería de Alejandro, que tuvo que emplearse a fondo en más de una ocasión. Aunque tampoco generaron mucho peligro.

La segunda mitad arrancó con más intensidad por parte de los dos equipos. Carrasco cometió una mano en el minuto cinco y el colegiado le mostró la segunda amarilla. La buena actuación que estaba mostrando en su debut no tuvo continuidad. El jugador marchó a los vestuarios y el Deportivo se quedó con diez. Aun así, los morados aguantaron. No supo leer bien el Racing un partido que se le puso de cara. Sus delanteros fallaron en momentos clave y el marcador seguía en el 0-0 avanzada la segunda mitad. Los cambios tampoco supusieron un gran cambio.

Hasta que todo cambió en el minuto 85, cuando parecía que todo estaba decidido. Santi Jara pegó un zapatazo desde fuera del área que sorprendió a Alejandro. En la celebración, Jara se acercó a la grada y los aficionados se apostaron tan fuerte en una de las vallas que cayó, aunque sin ningún accidentado. Al final, un marcador injusto para el Deportivo visto lo que había luchado en los 90 minutos.

Óscar de Paula, decepcionado tras el buen partido de los suyos

El técnico palentino, aparte de valorar el partido, destacó el buen ambiente que se vivió ayer en La Balastera. «Del Racing me ha gustado más la afición que el equipo. Desde que llevo yo de entrenador aquí, hoy es el primer día que he visto realmente ambiente de fútbol. Es bonito mirar a la grada de enfrente y ver que hay espectadores. Han dado mucho colorido al partido», explicó De Paula en rueda de prensa.

El técnico estaba decepcionado por no haber sumado ningún punto, pero contento por cómo había jugado su equipo. «Hemos plantado cara a un equipo con mucho más presupuesto que nosotros y que juega por otros objetivos. Si somos capaces de competir así el resto de partidos, yo estoy seguro de que no tendremos problemas para salvarnos. Estoy contento por el partido de Carrasco también, aunque al final el árbitro no le ha dejado acabar el partido. Ha sido una decepción el nivel de los árbitros, han tenido una falta de equilibrio en la toma de decisiones que claramente nos ha condicionado, es una pena», concluyó Óscar de Paula.