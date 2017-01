Néstor, Jonxa y Granell no llegan en el CD Guijuelo

Después de nueve días de vacaciones de Navidad, el pasado lunes regresaron a los entrenamientos los miembros de la plantilla del Guijuelo. Tras la primera toma de contacto el preparador físico y segundo entrenador, Jorge Heredia, valoraba muy positivamente el trabajo de los suyos durante el parón. «El equipo ha llegado muy bien. En cuanto a pesos no tengo ninguna queja y en cuanto a calidad del entrenamiento, en las sesiones que llevamos la verdad es que se ve a los jugadores muy predispuestos y todo va muy bien». En esa misma línea Heredia añadió que «viendo cómo han llegado y viendo pesos, yo creo que han trabajado. Lo que yo les di fue una orientación. Luego ellos, con su experiencia de años, ya hacen lo que mejor les va. Pero se ve que parados no han estado, eso lo aseguro yo».

Respecto a los jugadores que se fueron lesionados, dejando a un lado la lesión de larga duración de Ayub, que le tendrá apartado prácticamente todo el año, el preparador físico apunta que «para el domingo ninguno de los tres llega: Granell, Néstor y Jonxa, salvo que se quiera forzar la máquina, que yo creo que ahora mismo no es lo aconsejable. Lo más lógico es que no estén. Pero bueno, vamos a ver como evolucionamos durante la semana y cuáles son las sensaciones de ellos. Vamos a ver».

En cuanto a Granell, la intención del club es recuperarle cuanto antes. Incluso, internamente, se le considera el refuerzo de invierno que necesita el equipo, que muy probablemente solo podría ser otro jugador si se confirma que Granell tiene que retrasar su reincorporación o si el mercado ofrece alguna propuesta irrechazable. Sobre Granell, Heredia explica que «recuperar a Granell es nuestra esperanza. En función de las revisiones médicas iremos progresando. La verdad es que una lesión complicada. El tema del sóleo es delicado. Pero han sido dos lesiones diferentes: una de sóleo y otra muy cerca, pero no es la misma lesión. Son las dos en una zona corporal que da mucha guerra, hay que andarse con cuidado. Nosotros haremos todo lo posible, con nuestros medios. Pero dar un pronóstico, dar una fecha, con este tipo de lesiones es imposible».

Por su parte el preparador físico también habla también de Néstor y Jonxa. «En el caso de las pubalgias también van evolucionando, pero tampoco son lesiones fáciles, se pueden llevar ocho semanas, pero a veces se tiran el año entero. Todo depende del jugador, de la situación de cada uno, de la lesión, pero intentaremos que los plazos sean los menos posibles», argumenta.

Lo necesario para salvarse

En esta segunda vuelta el Guijuelo necesita doblar la puntuación actual e incorporar al menos 5 o 6 puntos más a su cuenta para salvar la categoría, que es precisamente lo que le pediría Jorge Heredia a los Reyes Magos. «Les pido dejar al Guijuelo en Segunda B. Para eso he venido aquí y para eso voy a dar todo lo que yo sé». Con el fin de conseguir cumplir este reto el Guijuelo tiene que empezar a puntuar cuanto antes y la primera cita será el domingo a las cinco de la tarde en Pontevedra. «Es lo que toca y hay que pelear en todos los campos, hay que salir para darlo todo y obviamente hay rivales de más entidad y de menos entidad. El Pontevedra por historia y por actualidad es un gran equipo. Por eso los jugadores lo van a dar todo y para eso están en óptimas condiciones, luego ya el resultado será un accidente del juego».

En relación con el trabajo tras la vuelta Heredia añade que «en el cuerpo técnico nos planteamos que hay esforzarse día a día, todo el mundo tiene que dar el máximo, porque la situación es complicada. Hay equipos que tiene ya prácticamente sus objetivos cumplidos, pero nosotros no. Es una situación que a nadie le gusta, es complicada y para salir de este tipo de situaciones la primera premisa es trabajar y todo el mundo a una. De ahí no nos vamos a bajar nosotros. La competición tiene otros factores que igual no puedes controlar, pero lo que nosotros podemos controlar pues lo vamos a hacer».