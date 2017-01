El Deportivo Palencia pierde el patrocinio de la marca ‘Smashing Rules’

El Deportivo Palencia ha perdido a su patrocinador principal y con esta pérdida se han esfumado también todos los ingresos que iban aparejados al contrato de esponsorización que Francisco Serrano asegura haber firmado con la empresa. «Me han quitado el patrocinio. Me han mandado un burofax para decirme que el patrocinio se quitaba, eso significa que no han puesto un duro. El dinero lo he puesto yo, y el ‘presi’, que ha puesto algo porque esperábamos cobrar ahora la cantidad de dinero que daba el patrocinador», explicó ayer el gestor comercial, que asegura que el club ha perdido una enorme suma de dinero por la espantada de la marca. «Estamos hablando de un acuerdo de 350.000 euros a dos temporadas», aseveró un contrariado Francisco Serrano.

Las causas de la pérdida del patrocinio son claras para el gestor, que asegura que una de las condiciones para que la empresa entrase en el proyecto era convertirse en accionista del club, algo que es imposible porque el Juzgado Número 3 suspendió la asamblea sobre la conversión del club en SAD. «Se ha caído porque no hay Sociedad Anónima Deportiva. El patrocinio implicaba la entrada de ‘Smashing Rules’ en el accionariado del Palencia. Había un primer ingreso el 31 de diciembre de 175.000 euros y como no hay SAD, hay resolución de contrato. ¿Qué voy a hacer?», apostilló ayer Francisco Serrano, que pese a todos los problemas que se está encontrando en el camino asegura no estar dispuesto a abandonar el barco a estas alturas. «Yo he puesto dinero y no me voy a ir», agregó.

Francisco Serrano ha tenido que rascarse el bolsillo para que los gastos corrientes del club se pudieran sufragar, pero, al parecer, el gestor comercial no es el único que ha puesto dinero en el club. «El presidente también ha tenido que pagar determinadas cosas porque no entraba dinero en la cuenta. La subvención está parada porque el auto del juez y lo de la SAD me ha hecho mucho daño», afirmó Serrano.

El patrocinador principal ha dejado en la estacada al Deportivo Palencia, pero Francisco Serrano no parece dolido con la empresa, a la que sigue alabando. «Smashing Rules es una empresa que tiene detrás unos inversores chinos poderosos», sentenció.

La marcha de ‘Smashing Rules’ del Deportivo Palencia deja al club sin ingresos a corto plazo y Serrano se afana ahora en encontrar inversores que se sumen a su proyecto para poder meter dinero en la caja. Pero en el seno del club no solo importan los futuros ingresos, sino también los futuros gastos, que se pueden ver incrementados si el juez da la razón a Alberto Bayón, que solicita el pago de 41.000 euros al club en virtud de los dos años de contrato que tenía firmados. No obstante, Serrano espera que este problema se resuelva de forma favorable para los intereses del club. «El juez puede darme la nulidad de actuaciones y que no me toque pagar un duro», apuntó.

Este río revuelto al que el Deportivo Palencia llama ecosistema sigue generando lodo y, mientras tanto, el equipo prepara la llegada del Racing en un partido en el que el club espera hacer una buena caja con la que llenar sus maltrechas arcas. Por ahora, se han vendido más de 500 entradas en Santander.