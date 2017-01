El Deportivo Palencia no podrá fichar hasta que sufrague la deuda con Conde

La Real Federación Española de Fútbol ha suspendido los derechos federativos al Deportivo Palencia, lo que supone que el club no podrá tramitar altas ni bajas, por su condición de moroso con su exjugador Alejandro Conde, al que se le adeuda una cantidad cercana a 1.300 euros.

El Deportivo Palencia recuperará esos derechos federativos de forma automática cuando liquide la deuda contraída con el jugador, y el gestor del club, Francisco Serrano, asegura que será pronto. «Lo sufragaremos el día 4, o por ahí, porque tenemos que tener habilitados los derechos para poder fichar», afirmó ayer el gestor comercial, que piensa que es de justicia que el exjugador cobre lo que reclama. «El chaval lleva toda la razón del mundo. Este fue un juicio al que no nos presentamos porque no sabíamos que lo teníamos. Es una cosa que nos ocultó Carlos Crespo –el exvicepresidente– y entonces únicamente nos llegó la sentencia por incomparecencia y dio la razón al jugador en todo lo que pedía», explicó ayer Serrano.

El jugador, ahora en las filas del Astorga, se mostró satisfecho de poder cobrar, pero no ocultó su pesar por tener que recurrir a la justicia para hacerlo. «Cobrar esta cantidad a estas alturas es una pena, más aún si se tiene en cuenta que fui yo el que me puse en contacto con ellos, e incluso llegué a ofrecerles la posibilidad que me lo pagaran a plazos para evitar todos estos problemas», señaló Conde, que pelea ahora a brazo partido con el Cristo Atlético por hacerse con la primera plaza del grupo octavo de Tercera.

Son varios los asuntos pendientes que tiene el Deportivo por impago y uno de ellos es la deuda de unos 7.000 euros que tiene el club con el antiguo entrenador, Miguel Ángel Álvarez Tomé. Francisco Serrano asegura que la suspensión de los derechos federativos no tiene nada que ver con el impago al antiguo entrenador y que la sanción se levantará en el momento que se pague la deuda a Conde. «Mandamos un burofax a la Federación diciendo que no nos pueden suspender los derechos por la deuda con Tomé porque vulnera el reglamento, y ahora eso está en manos de la Federación. Si me suspende los derechos por el tema de Tomé iremos a la justicia ordinaria», afirmó Serrano.