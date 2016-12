El Guijuelo ‘necesita mejorar’ si quiere superar el ‘aprobado raspón’

Con el 2016 a punto de expirar es el momento del análisis, de la reflexión, de comprobar cuales son los problemas y que posibles soluciones se plantean para adecuar la situación de un Guijuelo, que es más que evidente que ‘necesita mejorar’ como dirían los de la Logse, lo que para los que cursamos la EGB, un ‘insuficiente alto o un aprobado raspón’, que viene a ser básicamente lo mismo. Y todo eso gracias a que en Matemáticas no es capaz de sacar ni la media y suspende. En Lengua no ha hecho las cosas como debería, la semántica inicial no se ajustaba a la realidad, la gramática se le ha cruzado y se ha centrado más en la estructura de los accidentes que de las palabras, es decir en Leguaje, empezó mal aunque ha ido mejorando.

Aprobado raspado. En Física, mal. Ya en el primer entrenamiento se confirmó la lesión de larga duración de Ayub y en las primeras jornadas la de Granell, a las que se han unido un buen número de lesiones musculares y recaídas, que no podrían entenderse sin conocer la newtoniana ley de la inercia y eso sin olvidar las pubalgias, que son un claro ejemplo de la ley de la gravedad. La situación física también ha mejorado en la recta final, pero en la primera etapa de esta campaña se hizo más que patente el principio de Arquímedes, que dice algo como que: un equipo sumergido en la incapacidad de sus responsables, recibe una pérdida de puntos directamente proporcional a la ineptitud de su dirección, hasta que ese peso se desaloja. Bueno o algo así. Que precisamente es lo que ha marcado el curso hasta el momento del Guijuelo, que en Física, sacó también un aprobado por los pelos.

Y por último, entres las troncales, en Química el conjunto guijuelense también ‘se ha lucido’. En los trabajos de campo sólo destacó en algún parcial, pero el líneas generales no ha habido buena química. Lo que sí hubo fue algún experimento de laboratorio, pero sin resultados concluyentes.

Gracias a todo ello, en la tabla periódica de elementos, el equipo, con un número atómico de 19 puntos, está situado en el grupo 16, el de los anfígenos o calcógenos, el del oxígeno, azufre, selenio,…es decir, de aquellos elementos que son capaces de formar compuestos ácidos o básicos, en el caso del Guijuelo corrosivos para sí mismo, los ácidos y el resto son básicos que no dan para más en la tabla. En resumen, en Química también se quedó a las puertas del suspenso.

Malos números

Ante lo visto durante estos cinco meses de competición, con la mitad del curso cubierta, queda muy claro que los números del Guijuelo no son buenos.

Durante los cuatro primeros meses el profesor no ha completado el temario y los conocimientos adquiridos han sido muy escasos. En este tiempo fueron más los errores que los aciertos. Eso sí, la situación parece haber mejorado en el último mes. El cambio de dirección ha colocado en un mejor plano algunos aspectos básicos y el trabajo, el estudio y la concentración demostrada en esta última parte del curso, podría dejar entrever una mejoría suficiente como para permitir alcanzar, al finalizar la campaña, unas notas más adecuadas a las capacidades del equipo. Por todo ello, las recomendaciones mínimas se basan principalmente en hacer las cosas como se han venido afrontando en el último mes, alejados de irrealidades y ensoñaciones, que han lastrado esta primera vuelta.

Del mismo modo hay que potenciar las posibilidades del grupo con nuevas herramientas y quizá no estaría de más alguna clase de refuerzo, que permita encontrar algún estímulo más, que ayude a salvar un curso, que en estos momentos, deportivamente, está en la cuerda floja.