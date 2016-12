«Llego al Deportivo Palencia con hambre de fútbol y dispuesto a sumar»

El Deportivo Palencia ha comenzado a reforzarse de cara a la segunda vuelta. El central diestro José Manuel Carrasco (Antequera, 27 de enero de 1988) llega al equipo con ganas de sumar. Hasta ahora estaba jugando en la Liga de Georgia, pero se ha marchado del club y llega a Palencia tras jugar en otros equipos como el Villarreal B, el Murcia, el Mérida o el Fuenlabrada, además del Yohor Fútbol Club, de Malasia.

–¿Está ilusionado con esta nueva aventura en Palencia?

–Sí, estoy muy contento, la verdad es que no me lo he tenido que pensar mucho. Me parece un proyecto ilusionante. Aunque deportivamente el equipo no está pasando por una muy buena situación, pero yo creo que ahora va a ir para arriba, porque hay jugadores para estar más arriba. Me he informado, conozco a alguno de por allí... Lo que me han comentado es que hay mucho más equipo de lo que la tabla dice. El estadio sé que es muy bonito también, estoy contento por todo. Voy con ganas e ilusión. Soy amigo del hermano de Alejandro, del portero, y me han comentado cómo es el equipo.

–¿Tenía otras opciones aparte de Palencia?

–Sí, tenía alguna opción más, incluso para quedarme en el extranjero, pero bueno. Lo que más me motivaba era ir a Palencia.

–¿Usted cómo se definiría como jugador?

–Me considero un jugador que le gusta tratar bien la pelota, me gusta mucho hablar en el campo, no paro de hablar. Soy muy positivo y animo mucho, siempre creo que hay opciones de ganar un partido hasta que el árbitro no pita. Entreno y juego al cien por cien. Intentaré darlo todo en este nuevo equipo.

–¿Qué espera aportar aquí en Palencia?

–Llego con mucho hambre de fútbol, que creo que es muy importante. Quiero sumar para conseguir los objetivos. Dentro del campo me gusta que haya alegría, y es algo que contagio a los demás en el vestuario.

–¿Ha hablado ya con Óscar de Paula?

–Sí, hemos hablado un poco antes de que se produjera el fichaje. Me comentó que estaba muy contento de que me hubiera decantado por Palencia. Me explicó que estaban buscando un central de mi perfil. Yo le he dado las gracias por mostrarme su confianza para unirme al equipo. Y le he dicho que yo también estoy muy contento y que tengo muchas ganas de empezar.

–Viene de jugar en el Saburtalo Tiblisi, en Georgia. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el extranjero?

–Ha sido algo positivo para mí, tanto deportiva como económicamente. He conocido otro fútbol, otra cultura, otro país... Ha sido una aventura muy buena. Allí también he crecido como jugador y como persona.

–No era su primera experiencia en el extranjero, porque usted ya había estado jugando en Malasia...

–Sí, allí estuve hace dos años y medio.

–¿Cómo es el fútbol en estos dos países?

–Es diferente a como lo conocemos aquí en España. En Malasia se vive mucho. Allí los estadios siempre hay muchísima gente. Por la calle te paran, te dicen cosas... En ese país el deporte está creciendo y lo viven mucho.

–¿Y en Georgia?

–Allí es un poco más frío en ese sentido, no va tanta gente a los estadios. Sí que es cierto que también está creciendo el fútbol allí, pero el fútbol no es el primer deporte del país. Está en una dura pugna con el baloncesto o el rugby. Están intentando que sea el deporte rey, ganar afición y sumar más apoyos.

–¿Si tuviera que elegir entre Georgia y Malasia con qué lugar se quedaría?

–Pues no sabría qué decir. Tanto una como otra, han sido dos experiencias muy buenas. En España hay diferencias con estos dos países. La cultura futbolística es incomparable. Y luego, hay unas instalaciones muy buenas.

–En Malasia y en su Málaga natal hace calor, aquí en Palencia se tendrá que acostumbrar al frío...

–He estado mirando en internet y sí, más frío que en Málaga sí hace (risas). Pero bueno, ahora vengo de Georgia. Y allí está más o menos como Palencia o más frío. La última semana que pasé allí, justo antes de regresar a España ahora, la temperatura máxima allí era de cero grados, y la mínima creo que estaba sobre los ocho bajo cero. Yo creo que con estas cifras, la pretemporada del frío ya la tengo hecha.

–¿Cuándo le podremos ver ya por Palencia?

–El equipo entrena el día 30 y el 31, y me parece que el día 2 se vuelve a los entrenamientos porque jugamos el sábado contra el Racing de Santander. Lo más seguro es que yo para el entrenamiento del día 30 ya está disponible. Acabo de llegar de Georgia y he pedido al equipo a ver si me podían dejar estar con la familia en Málaga. Tenemos que hablar todavía sobre fechas, porque igual me pido algunos días. Estoy esperando a ver qué me dice el club.