El Deportivo Palencia e Ingenova se citan en los tribunales por el contrato del préstamo

Ingenova y el Deportivo Palencia van a acabar en los tribunales, si nada lo remedia. El plazo de devolución de la mitad del préstamo que la empresa de reformas concedió al club ha finalizado, y el Deportivo no ha abonado los 15.000 euros que figuran en el contrato, por lo que Ingenova ha decidido ejecutar el aval contra Javier Rodríguez, a título personal, por la totalidad del préstamo (30.000 euros). El club morado se agarra a que la decisión de Ingenova de solicitar el pago íntegro del crédito es un incumplimiento de contrato, y todo hace indicar que ambas partes se verán las caras en los juzgados.

Ingenova concedió al Deportivo Palencia, a finales de la temporada pasada, un préstamo por valor de 30.000 euros que se debería devolver en dos plazos: el primero, antes del 30 noviembre de 2016; y el segundo, antes del 30 de abril de 2017. A cambio de este crédito, el club se comprometió a incluir el logotipo de Ingenova en la camiseta que simula los músculos del cuerpo humano durante todo el ‘play off’ y, además, durante un mínimo de diez partidos de la Liga 2016-2017. Gracias a ese movimiento, la plantilla pudo cobrar tras meses de impagos y durante el ‘play off’ de ascenso se dejó de hablar de dinero para que las noticias comenzaron a llegar, por fin, desde el terreno de juego.

El gerente de Ingenova, Iván Rubio, recuerda cómo sucedieron los acontecimientos. «El club necesitaba dinero para pagar a los jugadores porque se les debía muchísimo, y se nos ofrecieron dos opciones: una, a fondo perdido, en la que aportábamos un dinero por el patrocinio y otra, de una cantidad bastante más elevada, vía préstamo. Nosotros optamos por la modalidad vía préstamo, con unos vencimientos y con dos pagarés. Como garantía de esos pagarés solicitamos un aval, y el presidente avaló esas cantidades. Pero, para nuestra sorpresa, no han procedido al pago», explica Rubio, que ya ha iniciado los trámites para que se ejecute el aval. «El club tenía que pagar hace unos días, aunque el presidente es el que avaló. Ni el club ni el presidente se han puesto en contacto con nosotros y me parece una cosa de risa. Devuelven el pagaré y nosotros nos vemos obligados a ejecutar el aval», añade el gerente de Ingenova, muy contrariado por los acontecimientos.

El presidente del Deportivo Palencia, Javier Rodríguez, tiene una versión muy distinta de los hechos y asegura que es Ingenova la que ha infringido el acuerdo. «Lo que están haciendo es incumplir el contrato. Ahora veremos qué dicen los tribunales y el departamento jurídico del banco. El aval es a doce meses y no lo pueden ejecutar el 100%, pero por una rabieta dicen que hemos incumplido el contrato. Se está preparando una demanda para ir contra Ingenova», sentencia Rodríguez.

Francisco Serrano es el que se está encargando de preparar esa demanda de la que habla el presidente, y el gestor comercial del club fundamenta su defensa en que el acuerdo dice ser de financiación, en lugar de préstamo. «En el contrato pone que es de financiación y de posterior acuerdo de esponsorización. Lo que no entiendo es por qué no me pone que es un contrato de préstamo», explica Serrano, cuyos argumentos no entiende Ingenova. «Me parece absurdo que se trate de esta manera a una marca como la nuestra, que apuesta por hacer una ayuda en momento muy difícil para que los jugadores cobren parte de su salario y se juegue esa fase de ascenso. Ya no es que no nos paguen, es que ni siquiera se ponen en contacto con nosotros», argumenta Iván Rubio.

Ingenova acordó los términos del acuerdo con Javier Rodríguez, que avaló con su patrimonio el préstamo, pero el gerente se ha encontrado con que ahora tiene que hablar con personas diferentes, tras los cambios en la dirección del club. «Hice una llamada a los nuevos gerentes y me dijeron que Francisco era el que tenía que pagar, que el club ya no tenía que pagarlo. Yo les dije que me parecía totalmente ridículo y me comentaron que si queríamos hacer algún patrocinio posterior y les dije que no, que no podemos mezclar nuestra imagen con este club», señala Iván Rubio.

La aportación de Ingenova al club no fue solo ese préstamo, tal y como asegura el gerente de la empresa. «Aparte, hicimos una compra de material deportivo de las camisetas de Kappa de más de 7.000 euros para poder saldar la deuda que tenía el equipo con la tienda deportiva. Hicimos una apuesta importante por este club», añade un Iván Rubio que cree que esta situación perjudicará al Deportivo Palencia en sus futuros acuerdos comerciales. «Nosotros hicimos esa apuesta con todo el cariño, con ese préstamo de dinero que fue lo que ellos mismos nos solicitaron. Más ya no podemos hacer. Creo que nos hemos portado lo mejor posible con el club. Estoy seguro de que esto va a generar desconfianza en los futuros inversores», afirma, para finalizar, el gerente de Ingenova.