Real Madrid Zidane: «Sé que hay mucho ruido pero sólo pienso en el partido» 00:42 Zinedince ZIdane, en rueda de prensa. / Efe El técnico francés no quiso entrar a valorar la situación política de Cataluña y confesó que «el año pasado el Real Madrid fue el mejor equipo del mundo» JAVIER VARELA Madrid Sábado, 28 octubre 2017, 15:29

Zinedine Zidane no pierde la calma y la sonrisa. La situación que se vive en Cataluña no parece preocupar al técnico del Real Madrid, pero sí la visita a Montilivi, donde jugará por primera vez ante el Girona: "No tiene que ser algo especial para nosotros, es un partido de Liga, vamos a pensar en ello y no en el contexto. Sé que hay mucho ruido pero no me voy a meter, sólo pienso en el partido, en lo que vamos a hacer en el campo". El técnico francés reconoció además que el equipo blanco va a mantener sus rutinas habituales previas a los partidos y avisó de la dificultad del choque. "Sabemos que es un campo difícil y que nos espera un partido difícil, como cada fin de semana en esta Liga. Estamos contentos por jugar allí por primera vez", añadió.

El equipo blanco visitará al Girona conociendo el resultado de sus máximos rivales en la clasificación, pero Zidane sólo piensa en el "partido a partido". Tras 9 jornadas suma 20 de 27 puntos y considera que el "balance es bueno", aunque se muestra ambicioso porque "podemos mejorar en muchas cosas, tanto en defensa como en ataque y es a lo que aspiramos". "Estamos terceros en Liga, líderes en Champions, dos copas... No está mal, ¿no?", confesó el técnico madridista.

Se da la circunstancia de que el Real Madrid juega el domingo, a pesar de hacerlo el miércoles en la Champions ante el Tottenham, algo que no le "sorprende" a Zidane. "El calendario es el que hay y ha habido momentos peores. Jugamos a las 4.00 y luego el miércoles. Lo único es que viajamos dos veces seguidas, pero estamos acostumbrados a jugar muchos partidos seguidos", señaló. El poco tiempo que habrá entre ambos partidos hace pensar que ante el Girona vuelvan las rotaciones, algo que no quiso desvelar Zidane con su ya clásico: "Tu lo vas a ver mañana", aunque desveló que "es verdad que tenemos muchos partidos y cambios vamos a tener". Además, Zidane tiró de la frase de Simeone para explicar que sólo tiene la mente puesta en el partido liguero: "Nosotros vamos partido a partido y lo que nos importa es el partido de Girona. Del siguiente tenemos tiempo para hablar de él, pero estamos concentrados en el partido de mañana".

Los que seguro que no estarán en Girona, y quién sabe si ante el Tottenham, serán Gareth Bale y Keylor Navas. "Los dos van mejor y ya veremos la semana que viene porque todavía no han entrenado con el grupo. No te puedo decir si van a estar o no, pero no depende de mí, depende de ellos y su evolución", señaló. Además, el técnico francés señaló que el galés está bien anímicamente: "No está mal, creo que está mejor porque ya trabaja en campo, aunque no con nosotros".

Los otros nombres propios fueron los de Dani Ceballos, Marcos Llorente y Kiko Casilla. Los dos primeros jugaron en Copa ante el Fuenlabrada y cada vez tienen más minutos, algo que valora de forma positiva Zidane: "Los veo bien, son jugadores físicamente muy fuertes. Dani todavía no ha jugado mucho pero ha podido jugar con la selección, eso es muy bueno. Marcos está preparado para jugar en cada momento. El equipo necesita siempre un equilibrio y el último partido lo ha hecho muy bien". Sobre el portero, nacido en Cataluña, el técnico francés no cree que le vaya a afectar la situación política para el partido ante el Girona: "Es el portero del Madrid. Está tranquilo, preparando su partido independientemente de donde ha nacido, esto no lo va a cambiar, pero sólo está pensando en el partido de mañana. No hemos hablado de eso".

Por último, Zidane reconoció que el Real Madrid "es el mejor club del mundo", aunque "luego cada uno puede opinar lo que quiera". "El año pasado el Real Madrid ha sido el mejor equipo del año con todo lo que hemos ganado, pero cada año hay que hacer lo mismo", finalizó.