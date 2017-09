Jornada 5 Zidane: «Cuando no quiere entrar el balón puede pasar esto» Zinedine Zidane. / Juanjo Martín (Efe) El técnico del Real Madrid niega que a su equipo le pudiese la ansiedad en el regreso de Cristiano y llama a la «tranquilidad» COLPISA MADRID Jueves, 21 septiembre 2017, 00:31

Apenado por la derrota sufrida frente al Betis (0-1) en la quinta jornada de Liga, que deja al Real Madrid a siete puntos del Barça, Zinedine Zidane mostró cierta resignación pero también llamó a la calma. "Mal", dijo al ser interpelado sobre sus sensaciones por los micrófonos de Movistar+. "Esto es el fútbol, cuando no quiere entrar el balón, puede pasar esto", señaló el preparador galo, que defendió la labor de sus futbolistas y apeló a la falta de tino como explicación del tercer tropiezo en otros tantos partidos como local. "No es que hiciésemos un mal partido, hemos tenido ocasiones, pero no quiere entrar, sobre todo aquí. Hay que tener tranquilidad que todo esto es muy largo", remarcó.

Admitió que a su equipo le están costando los partidos en el Santiago Bernabéu. "Hay que vivir con eso. Son tres partidos. El inicio de nuestro campeonato aquí en casa no es lo adecuado. Pero esto no lo podemos cambiar. Pensar en el próximo partido y hacer el máximo para ganar", apuntó.

Negó que al Real Madrid pudiese penalizarle la ansiedad frente al Betis, especialmente a Cristiano Ronaldo, que buscó afanosamente pero sin premio el gol en su regreso al campeonato nacional una vez cumplimentó la sanción de cinco partidos que se le impuso por su empujón a De Burgos Bengoetxea en la ida de la Supercopa de España. "Al contrario. Estamos contentos de ver a Cristiano con nosotros y él contento de estar con nosotros", atajó.

Se refirió por último Zidane al mensaje que le transmitió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a los jugadores una vez consumada la derrota. "El presidente ha animado a los jugadores, está siempre detrás del equipo", subrayó.