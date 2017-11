Jornada 12 Zidane: «No va a haber ningún problema entre Cristiano y Ramos» 01:57 Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas «Neymar es muy bueno pero en el Real Madrid están los mejores», afirmó el técnico blanco en vísperas del primer derbi en el Wanda Metropolitano IGNACIO TYLKO Madrid Viernes, 17 noviembre 2017, 14:18

Muy sonriente, tranquilo y bromista con los periodistas, hasta el punto de que a uno le dijo que era hora de que se despertara. Así se presentó Zinedine Zidane en la previa del primer derbi madrileño en el Wanda Metropolitano. Negó el técnico madridista que el Atlético esté peor que en otras ocasiones, aseguró que entre Cristiano y Sergio Ramos no hay ningún problema, aunque a veces piensen diferente, no abrió en ningún momento a Neymar la puerta del Real Madrid y confirmó que Luka Modric y Dani Carvajal están a punto, no así todavía el galés Gareth Bale y el portero Keylor Navas.

¿Un partido sin red? "Eso no existe en el fútbol. Siempre se puede fallar porque se pueden dar tres resultados. Estamos preparados para hacer algo bueno, pero lo que pase ya lo veremos el sábado", afirmó Zizou, convencido de que su equipo "está bien, aunque todavía faltan algunos jugadores".

"Ninguno de los equipos llega mejor o peor. Tenemos los mismos puntos y ambos queremos ganar", insistió, sin querer avanzar alguna de las claves del choque o las pequeñas sorpresas que prepare en el plantamiento.

En esta línea, negó que sea el peor equipo de Simeone y el peor Antoine Griezmann a los que se ha enfrentado. "Ojalá fuera así, pero yo pienso bien de ese equipo y no le veo peor que el año pasado. Son contundentes, saben a lo que juegan".

No le inquieta que el Barça juegue antes ante el Leganés y el derbi pueda empezar con Real y Atlético a 11 puntos del líder. "Claro que votaría porque gane el Leganés pero no va a cambiar nada si vence el Barça. Independientemente de nuestros rivales, nosotros sabemos que tenemos que jugar 90 minutos a tope".

"Eres muy listo por esta pregunta, pero no te le voy a contestar", respondió Zidane al periodista que le cuestionó por esas manifestaciones de Cristiano en las que echaba de menos a Pepe, James y Morata y a la pronta contestación pública del capitán Sergio Ramos en sentido contrario. "Cristiano y Sergio son la historia de este club y ambos son inteligentes. Los dos se respetan muchísimo y saben lo que nos jugamos. Si de vez en cuando uno dice una cosa y el otro contesta otra, no pasa nada. Eso significa que están vivos. Os interesa a vosotros (los periodistas) Dentro está todo arreglado y no va a haber ningún problema entre Cristiano y Ramos", analizó el técnico francés.

A vuelta con la falta de gol, reconoció Zizou que le ha venido bien el parón por los partidos de selecciones para trabajar con Cristiano y Benzema en Valdebebas. "Lo que quiero para mis delanteros es que estén bien. Es un buen partido para que lo sigan intentando y Karim y Cristiano marquen".

Hizo una firme defensa de su plantilla cuando se le preguntó por los rumores que apuntan a Neymar como futurible del club blanco. "Sabemos que hay mucho ruido alrededor del Real Madrid, pero no nos afecta para nada. Estamos al margen de todo eso y concentrados en lo que tenemos que hacer. No podemos impedir que la gente pueda opinar y decir cosas sobre el Real Madrid, pero nosotros estamos tranquilos y sólo nos interesa jugar bien. Que Neymar es muy bueno, perfecto. Pero yo tengo aquí a los mejores y no voy a hablar de un jugador que no es mío, y lo digo con todo el respeto".

¿Las lesiones de Bale pueden ser un problema de ansiedad?, se le insistió al preparador merengue. "No creo. Estoy molesto porque el chico quiere estar bien y ayudar al grupo y es el primero que está fastidiado con esto. Pero de nuevo creo que es poca cosa y que va a volver como nunca. Ojalá que la semana próxima esté totalmente recuperado y bien para el resto de la temporada".

Menos explícito fue sobre la evolución de Keylor Navas. "Ya ha vuelto a entrenar en el campo y un poco con nosotros. Está cada día mejor, pero no sé cuándo va a jugar. Eso lo veremos. Le quiero al 150% y vamos a ver día a día".