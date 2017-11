Jornada 11 Vitolo: «No me creo la crisis del Real Madrid» Vitolo, controlando el balón ante Juanfran Moreno. / Efe El extremo de Las Palmas, que no conoce la victoria en Liga con Ayestarán y sigue sin ganar desde el 17 de septiembre, espera que los amarillos no paguen los platos rotos COLPISA Jueves, 2 noviembre 2017, 18:41

Vitolo eligió el día de su 28 cumpleaños para presentarse en la sala de prensa de la Unión Deportiva Las Palmas, en la que no se había comparecido desde que firmó en verano por el cuadro amarillo. No está siendo una gran campaña para el futuro jugador del Atlético. «No esperaba el comienzo de temporada que he tenido, con dos lesiones seguidas. Eso te merma mucho. Esas dos lesiones hacen que no esté al cien por cien físicamente, pero en los últimos partidos me he ido encontrando mejor. Ojalá pueda seguir mejorando para ayudar al equipo a remontar el vuelo, espero que me puedan salir las cosas tanto en lo individual como colectivo para poder darle una alegría a la afición que se lo merece».

El extremo internacional reconoce que «el equipo está muy mal» y deben «apretar los dientes; confío en el equipo y tenemos buenos jugadores. Desde que tengamos un buen resultado la dinámica cambiará. Intentaremos aprovechar el parón de selecciones para corregir todos los errores que estamos cometiendo para remontar el vuelo». Antes llegará el partido contra el Real Madrid: «Pues lo mejor que puede pasar es que ellos no tengan el día y nosotros lo tengamos. Tenemos que cometer los menos errores posibles, porque ellos pueden desequilibrar el partido con poco. Tenemos que intentar competir. Tenemos esa motivación extra, no hace falta que nadie nos diga donde vamos a jugar», dijo antes de recordar que «a pesar de que el Madrid ha perdido dos partidos, no podemos mirar lo que están haciendo porque tienen tan buenos jugadores que en cualquier acción te crea peligro. No me creo la crisis que está pasando. Si ellos están mal, que para mí no lo están, querrán revertir la situación y estarán más motivados que nunca. Da igual cómo estén, siempre pueden ganarte con los jugadores que tienen».