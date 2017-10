Jornada 9 Valverde: «Le pongo un 10 a lo que llevamos de temporada» 00:34 Ernesto Valverde. / Foto: Alejandro García (Efe) | Vídeo: Atlas «¿Los 100 días más duros? Aburrido no ha sido, eso desde luego. A ver si los que vienen son más tranquilos», señala el técnico del Barça COLPISA MADRID Viernes, 20 octubre 2017, 19:49

Ernesto Valverde le otorga la máxima nota a su equipo en el primer tramo de campaña. "Le pongo un 10 a lo que llevamos de temporada, tiraremos alto. Ahora a ver los siguientes partidos", dijo en la rueda de prensa previa al choque contra el Málaga el técnico del Barça, equipo que comanda la Liga con siete victorias y un empate -ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano la última jornada- y que encabeza también su grupo en la Champions, con tres triunfos en otros tantos encuentros.

Unos resultados han hecho que se hable del 'enamoramiento' de los aficionados del conjunto blaugrana hacia el técnico, aunque el extremeño ha advertido de que en su ámbito profesional todo puede ser fugaz. "Te enamoras y desenamoras muy rápido en el fútbol", señaló Valverde, que resaltó que del Barça le gustan "muchas cosas", entre las que citó "la grandeza" y "el sentimiento de la gente hacia el club".

El Txingurri ha logrado revertir el decaído ánimo de la parroquia culé tras la marcha de Neymar al PSG y un verano en el que los fichajes no acabaron de ser los que los aficionados demandaban. "¿Los 100 días más duros? Aburrido no ha sido, eso desde luego. A ver si los que vienen son más tranquilos", manifestó en relación a esa convulsión que han calmado los resultados una vez comenzado el curso.

Avisó Valverde que igual que ahora todo parecer irle rodado al Barça, saben que la cosa "se puede torcer". "Ahora estamos bien, los jugadores lo ponen fácil porque es un grupo compacto, que sabe lo que quiere y tiene ambición. Intento ser más o menos normal en lo que pido", resaltó.

Habló Valverde de fichajes que al final no acabaron de concretarse -"¿Mbappé? Supongo que no me pusieron el nombre sobre la mesa porque no está aquí" indicó después de que Josep María Minguella afirmase que el Barça tuvo a tiro a Mbappé pero que acabó decantándose por el hoy lesionado Dembélé- y de posibles incorporaciones futuras -"El Barça está siempre atento a mejorar el equipo si se puede, pero al mismo tiempo voy con la idea de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos", explicó-.

Rotaciones

Habló también de rotaciones. "En seis días son tres partidos y habrá que mover algún día, pero mañana lo que queremos es los tres puntos", comentó el preparador, que destacó que "todos los jugadores que van saliendo van aprovechando sus ocasiones. Aleix Vidal, el otro día Deulofeu...". "Es bueno tener problemas de este tipo, que me cueste decidir", agregó. Se detuvo en el ex de Everton y Milan, de quien dijo que "el otro día hizo un buen partido (ante Olympiacos), fue desequilibrante". "Es verdad que por la forma de jugar que tiene, le buscamos para que haga uno contra uno para poder solucionar cerca del área muchas cosas. Es todo o nada. O ocasión de gol o pérdida. La clave es tomar buenas decisiones y el otro día lo hizo bien. Esperamos que siga esta línea", añadió sobre el extremo.

Hizo hincapié el entrenador del Barça en la ambición del club. "Queremos ganarlo todo y para empezar queremos ganar la Liga. Luego ya seguiremos con los otros", apuntó. Y defendió que pese a que le tiene "mucho respeto" a Míchel, "las circunstancias de cada equipo son las que son", por lo que no reparará en miramientos hacia el técnico del Málaga, colista con un único punto cosechado en ocho jornadas que han situado en la cuerda floja al entrenador madrileño. "No te sientes verdugo de nadie. Yo voy a ganar", comentó Valverde, que señaló que a su rival de este sábado se le han "marchado jugadores importantes en el centro del campo y lo están acusando", aunque defendió que "no juega tan mal como para tener sólo un punto".