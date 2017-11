Barcelona Valverde: «Me parece absurdo que no se use el ojo de halcón» 00:38 Ernesto Valverde. / Foto: Alejandro García (Efe) | Vídeo: Atlas «El balón hasta botó y hay 40.000 personas que han visto que es gol», señala el técnico respecto al tanto no concedido a Messi en Mestalla EFE SAN JUAN DESPÍ (BARCELONA) Martes, 28 noviembre 2017, 20:49

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha vuelto a mostrarse este martes partidario del uso de la tecnología en el fútbol y ha dicho que es "absurdo que no se use el ojo de halcón" en la Liga española.

El técnico azulgrana ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Murcia, que ha estado marcada por las preguntas referentes a la polémica arbitral suscitada por el gol legal de Messi no concedido al Barcelona en el partido contra el Valencia.

En este sentido, Valverde ha sido crítico con la decisión del colegiado al afirmar que "es absurdo que alguien que está en la última fila vea que el balón ha entrado y el que está abajo en el campo no", si bien ha admitido que él entendió que el disparo de Messi había rebasado la línea de gol una vez vio la reacción de los jugadores de ambos equipos. "Es absurdo que en una jugada tan importante el árbitro no lo vea. El balón hasta botó y hay 40.000 personas que han visto que es gol y ahora vamos a salir dando explicaciones durante una semana", ha lamentado.

El técnico extremeño ha defendido el uso de la tecnología en el fútbol español para evitar que se repita un caso como el que sucedió el pasado domingo en Mestalla. "Teniendo la tecnología a mano y funcionando, me parece absurdo que no se use el ojo de halcón", ha insistido.

A pesar del error del colegiado en Mestalla, el entrenador del Barcelona ha precisado que los árbitros españoles "son como el resto" y ha subrayado que su nivel "es bueno".

No cree que Dembélé esté para el clásico

Más allá de la polémica arbitral, Valverde se ha referido a otras cuestiones de la actualidad azulgrana, como la situación de algunos de los jugadores que se están recuperando de lesiones.

Es el caso de Ousmane Dembélé, quien encara la recta final de la lesión muscular que le obligó a pasar por el quirófano el pasado septiembre. A pesar de que el delantero francés se mostró optimista y confiaba en volver a jugar antes de 2018, Valverde prefiere ser más cauto. "Veo complicado que Ousmane (Dembélé) esté en el clásico. No estamos para arriesgar, tenemos que asegurar y es mejor frenar a un jugador. Él está bien, pero toca ser más cauto", ha añdido.

Antes de Dembélé, Valverde espera recuperar a André Gomes y Sergi Roberto, dos jugadores que, según sus pronósticos, "van a estar jugando pronto".

En Valencia debutó en la Liga Thomas Vermaelen, al que el técnico azulgrana vio "muy bien y muy sobrio" en un partido "importante".

A Valverde también le han preguntado por Gerard Deulofeu y su papel en el equipo. "Es un jugador vertical, siempre le pedimos que encare al rival. Cuando es regateador lo apuesta a todo o nada y queremos que vaya subiendo su porcentaje de éxito y de goles", ha respondido.

Sobre la posibilidad de que el Barcelona acuda al mercado de invierno para reforzar la plantilla, el entrenador azulgrana no ha cerrado la puerta a los fichajes. "Estamos abiertos siempre a todo, a cualquier posibilidad y en cualquier línea", ha afirmado.

Por último, Valverde ha hablado del duelo del miércoles ante el Murcia, que el Barcelona afronta con una ventaja de 0-3 de la ida, un partido en el que prevé que el rival "dará guerra" y, por ello, confía en que sus jugadores puedan "hacer un buen fútbol y sacar el partido adelante".